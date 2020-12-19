المنوفية تسجل 12 إصابة جديدة بكورونا

سجلت محافظة المنوفية، السبت، 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجراء المسحة المخصصة للكشف عن الفيروس، وظهور نتيجتها المسجلة في المعامل المركزية لوزارة الصحة، كما شهدت المحافظة تسجيل 6 حالات شفاء من الفيروس، وذلك حسبما أكدت مصادر طبية.ويرتفع بذلك إجمالي أعداد الإصابات المؤكدة بالمحافظة إلى 3118 حالة إصابة منذ بداية ظهور الجائحة، كما ترتفع أعداد المتعافين من الفيروس إلى 2879 حالة، فيما لم تسجل المحافظة اليوم، أي حالات وفاة رسمية جراء الإصابة بالفيروس.وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، قد اتخذ قرارًا في وقت سابق اليوم، بتخصيص 90% من أسرة المستشفيات العامة والمركزية لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا و10% لحالات الطوارئ، مع تفعيل الخط الساخن للإبلاغ عن حالات كورونا لمدة 24 ساعة، لمواجهة الأعداد المتزايدة في إصابات الفيروس.