منى هلا تنفى مشاركتها فى فيلم «حمام سخن»

نفت الفنانة منى هلا مشاركتها في فيلم "حمام سخن"، الذي كان قد بدأ التجهيز له منذ عامين، مشيرة إلى أنها كانت مرتبطة بعدد من الأعمال الفنية في الخارج إلا أن الظروف لم تسمح بمشاركتها في العمل.وأضافت منى هلا، في تصريحات لـ"الدستور"، قائلة: "فريق عمل الفيلم تأخر في تنفيذه لذلك اعتذرت عنه ولكني في نفس التوقيت اعتز بالمخرج منال خالد جدا واتمني أن يجمعني بها عمل قريبًا".يذكر أن الفنانة منى هلا تستعد لبدء تصوير مسلسل "بيت العيلة" الجزء الثالث والذي تشارك في بطولته بجانب الفنانين هالة فاخر وشيرين وايمان السيد وهو من إخراج عادل عوض إضافة إلى أن قصته لعمرو سمير عاطف ويشارك في بطولته عدد كبير من ضيوف الشرف.