حكم اتحاد.. رحلة كفاح عائشة فى رياضة الكاراتية لتدافع عن نفسها

منذ طفولتها وهي تحب أن تدافع عن نفسها، ومواجهة من يضايقها وحماية من حولها، فوجدت شغفها في رياضة الكاراتية، وسعت لتطوير ذاتها والتدريب ما لا يقل عن ٣ أيام أسبوعيًا وزيادة عدد الأيام مع اقتراب البطولات والمسابقات، وحصلت على العديد من الجوائز والمراكز محليًا ودوليًا.عائشة عبدالرحيم، ذات الـ ٢٣ عامًا، تدرس في كلية الهندسة بالأكاديمية البحرية، تقول: " لقيت نفسي في الكاراتية وقدرت أدافع عن نفسي ومحدش يقدر يقرب ليا أو يضايقني وأنا ماشية ومفيد للجسم وبفرح وأنا بلعب وبنسى كل همومي ومشاكلي".بدأت "عائشة" ممارسة رياضة الكاراتية منذ ١٨ عامًا، بدعم من والدتها، وتساندها وتعمل على تهدئتها أيام البطولات وتوفير المناخ الهادئ للتدريب، وحصلت على مركز ثاني أمس في بطولة منتخب مصر، بالإضافة إلى أنها حصلت على العديد من المراكز، ومركز ثالث عالم كبار، ومركز أول كأس عالم وأفريقيا، منوهة إلى أنها حكم اتحاد الكاراتية، متمنية أن تظل على مستواها في الكاراتية وتحقق بطولة عالم فردي وتتاهل للأولمبياد.