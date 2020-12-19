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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حي الجمرك: عقار «وكالة الليمون» المنهار صادر له قرار هدم من 8 سنوات

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:31 م
عقار وكالة الليمون
عقار وكالة الليمون
هبه عويضه
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قالت رئاسة حي الجمرك بالإسكندرية إن عقار وكالة الليمون المنهار صادر له قرار هدم برقم 258 لسنة 2012، ورخصة هدم 2013، حيث أسفر الإنهيار عن حالتي وفاة وإصابة وتم تقديم العناية الطبية اللازمة لها.

أضاف الحي أنه فور ورود بلاغ إلى غرفة العمليات بحي الجمرك، مساء اليوم يفيد بإنهيار العقار رقم 12 بشارع الست المسيرية، خلف شارع وكالة الليمون، انتقلت جميع الجهات المعنية لمكان الحادث للتعامل مع الحادث؛ تنفيذًا لتوجيهات محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

أوضح الحي أنه تبين من المعاينة أن العقار قديم ومأهول بالسكان ومكون من 3 طوابق وصادر له قرار هدم 258 لسنة 2012 ورخصة هدم سنة ٢٠١٣، وتم تكثيف فرق الحماية المدنية من أجل سرعة رفع أنقاض العقار.

أشار حي الجمرك إلى أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة وسيارات الإسعاف والعربات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن الانهيار وعمل كوردون وحواجز بجميع الشوارع المحيطة بالعقار؛ حفاظًا على سلامة المواطنين.

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