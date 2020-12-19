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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

دهانات GLC تطلق اتجاهات الألوان لعام 2021

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:30 م
دهانات GLC
دهانات GLC
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أعلنت الشركة الالمانية اللبنانية للصناعة (دهانات GLC )عن إطلاق إتجاهات الألوان للعام الجديد 2021، والتي تركز على 24 لون جديد من خلال أبرز المهندسين المعماريين والمصممين في مصر والمنطقة العربية.

وأكدت الشركة فى بيان لها اليوم ، أن إتجاهات وموضة الألوان للعام الجديد تقدم بطريقة ونمط مختلف وتعكس المتغيرات التي طرأت على مستوي العالم بيئيا واجتماعيا واقتصاديا كما أن اتجاهات الألوان الحديثة تحقق المعادلة الصعبة في الوقت الراهن حيث تراعي مختلف الأذواق وتعتمد على العلم والتكنولوجيا بالإضافة إلى الإعتماد على مدخلات انتاج مصنعة طبقا لأفضل المواصفات والجودة العالمية لذلك قررت GLCان تعتمدعلى نهج وافكار جديدة عن طريق الاستعانة بالمصممين المبتكرين لإيجاد تصميم مختلف، يكون اللون بالفكرة هو الاساس وكانت النتائج مبهرة وفاقت توقعات الشركة .


مؤتمر إطلاق اتجاهات الألوان لعام 2021، هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، يعزز من ترسيخ مكانة مصر علي المستوي الاقتصادي ويدعم رسالة الترويج لفرص الاستثمار والأعمال بمصر، خاصة بعد مرحلة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجريئة التي شهدتها مصر منذ 6 سنوات، ويعمل على اهمية وضع مصر فى مجال الموضة والألوان، وتأكيدا علي  تقدير الدولة للإبتكار لتكون مصر مؤهلة تماماً لتصبح مركزاً إقليميا للصناعة والموضة وبالطبع في مجال الألوان والدهانات.

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