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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع ضابط شرطة بحادث انقلاب سيارة في طريق شبرا بنها الحر

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:29 م
الملازم أول السيد
الملازم أول السيد عابد
كتب صلاح حسنى
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شهد الطريق الحر بنها - شبرا مصرع ضابط شرطة إثر انقلاب سيارته في نطاق قرية مشتهر مركز طوخ اتجاه بنها.

تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، بوجود حادث تصادم وانقلاب سيارة ملاكي في اتجاه بنها بطريق شبرا بنها الحر، وأسفر الحادث عن وفاة الملازم أول السيد عابد محمد، 23 عاما مقيم بمحافظة كفر الشيخ جري نقل جثة المتوفى لمستشفي بنها التعليمي.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفنها بعد مناظرة الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث وانتظار المعمل الفني لفحص السيارة وبيان صلاحيتها الفنية.

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