الإحصاء: توقعات بهبوط التضخم دون الـ 8% بنهاية 2020

قال مصطفى سعد، رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن مستويات الأسعار لم تسجل أى قفزات شاذة تزامنًا مع جائحة كورونا، وذلك نتيجة نجاح جهود أجهزة الدولة فى توفير السلع بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين.وأضاف "سعد"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الأسعار كانت خلال تلك الفترة شبه مستقرة وتتذبذب بين الارتفاع والانخفاض بنسب محدودة، كما أن ارتفعت المعدلات الشهرية لأسعار المستهلكين بنسبة 2.3% خلال شهر أكتوبر الماضى، ثم 1.1% خلال نوفمبر الماضى، حيث جاءت متأثرة بأسباب موسمية تتعلق بطبيعة تلك الفترة من السنة مثل التعليم والطعام والشراب.وأكد مسئول الإحصاء أنه رغم ذلك لازالت معدلات التضخم فى مصر هى الأقل عالميًا، ومن المتوقع أن يهبط المعدل العام بنهاية 2020 دون الـ 8% وهو أقل مما كانت عليه العام الماضى.وأوضح أن الجهاز يرصد شهريًا أسعار أكثر من 900 سلعة من 12 ألف مصدر على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بواسطة 140 باحثًا؛ لضمان دقة أرقام التضخم المعلنة فى اليوم العاشر من كل شهر، ويعد قسم الطعام والشراب العنصر الأكثر تأثيرًا على معدل التضخم العام إذ يمثل 35.8% من المعدل.