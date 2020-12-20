رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: توقعات بهبوط التضخم دون الـ 8% بنهاية 2020

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:19 ص
هبوط التضخم
هبوط التضخم
أميرة ممدوح
طباعة
قال مصطفى سعد، رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن مستويات الأسعار لم تسجل أى قفزات شاذة تزامنًا مع جائحة كورونا، وذلك نتيجة نجاح جهود أجهزة الدولة فى توفير السلع بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين.

وأضاف "سعد"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الأسعار كانت خلال تلك الفترة شبه مستقرة وتتذبذب بين الارتفاع والانخفاض بنسب محدودة، كما أن ارتفعت المعدلات الشهرية لأسعار المستهلكين بنسبة 2.3% خلال شهر أكتوبر الماضى، ثم 1.1% خلال نوفمبر الماضى، حيث جاءت متأثرة بأسباب موسمية تتعلق بطبيعة تلك الفترة من السنة مثل التعليم والطعام والشراب.

وأكد مسئول الإحصاء أنه رغم ذلك لازالت معدلات التضخم فى مصر هى الأقل عالميًا، ومن المتوقع أن يهبط المعدل العام بنهاية 2020 دون الـ 8% وهو أقل مما كانت عليه العام الماضى.

وأوضح أن الجهاز يرصد شهريًا أسعار أكثر من 900 سلعة من 12 ألف مصدر على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بواسطة 140 باحثًا؛ لضمان دقة أرقام التضخم المعلنة فى اليوم العاشر من كل شهر، ويعد قسم الطعام والشراب العنصر الأكثر تأثيرًا على معدل التضخم العام إذ يمثل 35.8% من المعدل.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

نص قرار التحفظ على أموال 285 إخوانيا (خاص)

«قفزة جديدة».. الصحة: 28 وفاة و611 إصابة جديدة بكورونا

محمد الباز: قرار البرلمان الأوروبي تدخل واضح في الشؤون الداخلية المصرية

إلزام أحمد سعد بدفع 270 ألف جنيه نفقة لسمية الخشاب

الصور

image description

«شارك في نظافة منطقتك» لتجميل شوارع وميادين أسيوط

image description

محافظ أسيوط يناقش مع رئيس هيئة الطرق خطة الصيانة

image description

«كمامات وقفازات».. أبرز إكسسوارات «كريسماس كورونا»

image description

التضامن تطلق المشروع القومي لإنتاج الأطراف الصناعية

image description

غدًا.. بدء انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة Manpower

«قفزة جديدة».. الصحة: 28 وفاة و611 إصابة جديدة بكورونا

3 أسباب وراء قرار «فيفا» توجيه الشكر للجنة الجنايني

الباز يدعو «جيش مصر الإلكتروني» للرد على قرار البرلمان الأوروبي

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

نيوكاسل يونايتد وفولهام يتعادلان 1-1 بالدورى الإنجليزى

ليون يفوز على نيس 4-1 بالدورى الفرنسى

يوفنتوس يفوز على بارما 4- صفر بالدورى الإيطالى

خطوات الاستعلام عن كود الطالب 2020 - 2021

أيام زمان

«تغني مونولوجات فقط».. لماذا رفض عبدالوهاب التلحين للطفلة فيروز؟

حكاية أول عملية تجميل لفنان مصري

«والدي ضربني بالكرباج وكنت بخيلة».. اعترافات أمينة رزق

كونه رسمها «ملاكًا».. سر الهجوم على محفوظ عبد الرحمن بسبب «أم كلثوم»

مقالات الرأي
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
د.أحمد الخميسى
لغة الأدب فى اليوم العالمى للعربية
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل جبار بئس بالحقيقة
المزيد

الثقافة

أستاذ أدب فرنسي: «فولتير» تصدى للأفكار الظلامية والمتطرفة

وزيرة الثقافة تُكرم اسم الفنان محمود ياسين بـ«الحلم» على المسرح القومي

‏‎عبدالدايم: اللغة العربية أهمّ مقومات الهوية وأحد عوامل توحيد الأمة

ابنة الشاعر حسين السيد: الجزء الثاني من كتاب «عاشق الروح» خلال شهرين