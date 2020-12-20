السياحة: استئناف أولى الرحلات إلى ألمانيا نتيجة لجهد «الخارجية المصرية»

أكدت إيمان محمود، رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن استئناف أولى رحلات من السوق الألماني إلى مطار الغردقة والذي يعد من الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، هي نتيجة لثمرة الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بألمانيا لاستعادة الحركة السياحية الألمانية الوافدة إلى مصر، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار المصرية، لافتة إلى قيام أعضاء المكتب السياحي للهيئة بمدينة الغردقة باستقبال السائحين والترحيب بهم، كما قاموا بتقديم الورود والهدايا التذكارية لهم.وأضافت "محمود"، في تصريحات له، أن هذه الرحلة تأتي في ضوء استمرار توافد الرحلات السياحية الخارجية التي تصل إلى مصر منذ استئناف حركة السياحة اعتبارا من أوائل يوليو الماضي.جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، كان قد توجه في شهر سبتمبر الماضي في زيارة قصيرة إلى العاصمة الألمانية برلين والتي تعتبر أول زيارة لمسئول مصري إلى دولة ألمانية بعد أزمة فيروس كورونا، عقد خلالها عددًا من اللقاءات الرسمية والمهنية لبحث استئناف حركة السياحة الألمانية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية، حيث التقى بوزير الدولة لشئون السياحة، ووزير الدولة للشئون الخارجية في ألمانيا، ورئيس لجنة أزمة الكورونا في ألمانيا، ورئيس لجنة السياحة بمجلس النواب الألماني البوندستاج.