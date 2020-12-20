أحمد داش يكشف تفاصيل دوره فى «الاختيار» الجزء الثانى

قال الفنان الشاب أحمد داش، إنه يشارك في مسلسل "الاختيار 2" الجزء الثاني، والذي سيتم عرضه في السباق الرمضاني المقبل، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم.وكشف "داش"، في تصريحاته لـ"الدستور" عن أنه سيظهر في المسلسل كضيف شرف، مشيرا إلى أن مساحة دوره ليست كبيرة، مؤكدا أنه لا يستطيع الحديث عليه متمنيا أن يلقي ردود فعل قوية أثناء عرضه.وعبر "داش" عن سعادته بالمشاركة مع النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي ومع المخرج بيتر ميمي، مشيرا إلى أن العمل صعب جدا بكل تفاصيله.يذكر أن "داش" شارك في رمضان الماضي من خلال مسلسل "البرنس" الذي قام بطولته عدد كبير من الفنانين وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.