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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«قارئة الفنجان».. أبلكيشن يقلب حياة أحمد فهمى ونجوم عرب

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:54 ص
أحمد فهمى
أحمد فهمى
أمير محمد خالد
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يدخل الفنان أحمد فهمي دائرة الرعب عبر مسلسل جديد يحمل اسم "قارئة الفنجان" للسيناريست إياد صالح، الذي استطاع الغوص في رحلة الرعب المصحوب بالتكنولوجيا المستخدمة حاليا في مجالاتنا.

"قارئة الفنجان".. مسلسل عبارة عن 10 حلقات تدور قصته حول مجموعة من الناس يتسبب "أبلكيشن" اسمه "قارئة الفنجان" في قلب حياتهم رأسا على عقب، حيث يمزج بين الأساطير المخيفة في تراثنا العربي وبين التكنولوجيا المستخدمة في حياتنا من خلال "أبلكيشن" لديه القدرة على أن يقرأ الفنجان، في إطار من الإثارة والتشويق.

وتجتمع نخبة من نجوم الفن المصري والعربي في الملسلسل وهم أحمد فهمي، وباسم مغنية، وورد الخال، وروان مهدي، ويارا قاسم، وأحمد شعيب، ومحمود الليثي، وتاتيانا مرعب، ومن إخراج محمد جمعة، وتأليف إياد صالح، وقصة هاني سرحان.

المسلسل انطلق تصويره منذ أسبوعين في بيروت استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية، ويعد "قارئة الفنجان" التجربة الثانية لمحمد جمعة في عالم الرعب بعد فيلم "أحلام حقيقية".

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