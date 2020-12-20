رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 20-12-2020

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:45 ص
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
هبه محمد
طباعة
مواعيد القطارات اليوم الأحد 20-12-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، ترتفع عمليات البحث على "جوجل " من قبل المواطنين عن مواعيد القطارات، نظرًا إلى أن القطارات أسهل وأسرع طريقة مواصلات يستخدمها الركاب.

ويكشف "الدستور" في التقرير اليومي عن مواعيد القطارات اليوم الأحد 20-12-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، كالتالي:

مواعيد قطارات الصعيد اليوم الأحد 

موعد قطار رقم 1143 اليوم الأحد - مميز
يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.

موعد قطار رقم 935 اليوم الأحد - مكيف
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.

موعد قطار رقم 1935 اليوم الأحد - مكيف
ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.

مواعيد القطارات المميزة اليوم الأحد 20-12-2020:

موعد قطار رقم 956 اليوم الأحد - مختلط
يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.

موعد قطار رقم 954 اليوم الأحد - مختلط
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.

موعد قطار رقم 966 اليوم الأحد - مختلط
يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.

موعد قطار رقم 586 اليوم الأحد - مختلط
ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

موعد قطار رقم 948 اليوم الأحد - مختلط
يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.

موعد قطار رقم 662 اليوم الأحد - ركاب
يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35.

موعد قطار رقم 268 اليوم الأحد - ركاب
يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل بالمحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.
 مواعيد قطارات اليوم الأحد 
موعد قطار رقم 1116 اليوم الأحد - مكيف
يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء.

موعد قطار رقم 12 اليوم الأحد - مميز
يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات ومنها: سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار

قد يهمك أيضا:

مواعيد القطارات اليوم السبت 19-12-2020

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

نص قرار التحفظ على أموال 285 إخوانيا (خاص)

«سيلفي مع جثته».. صورة للزوج القتيل تقود عبير بيبرس للجنايات

3 أسباب وراء قرار «فيفا» توجيه الشكر للجنة الجنايني

بعثة منتخب الشباب تصل مطار قرطاج استعدادا للعودة للقاهرة

الصور

image description

«شارك في نظافة منطقتك» لتجميل شوارع وميادين أسيوط

image description

محافظ أسيوط يناقش مع رئيس هيئة الطرق خطة الصيانة

image description

«كمامات وقفازات».. أبرز إكسسوارات «كريسماس كورونا»

image description

التضامن تطلق المشروع القومي لإنتاج الأطراف الصناعية

image description

غدًا.. بدء انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة Manpower

3 أسباب وراء قرار «فيفا» توجيه الشكر للجنة الجنايني

الباز يدعو «جيش مصر الإلكتروني» للرد على قرار البرلمان الأوروبي

«قفزة جديدة».. الصحة: 28 وفاة و611 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 20-12-2020

اختيار ملكة جمال فرنسا لسنة 2021 (فيديو)

مسنة عمرها 103 سنوات تتعافى من الإصابة بكورونا

نيوكاسل يونايتد وفولهام يتعادلان 1-1 بالدورى الإنجليزى

أيام زمان

«تغني مونولوجات فقط».. لماذا رفض عبدالوهاب التلحين للطفلة فيروز؟

حكاية أول عملية تجميل لفنان مصري

«والدي ضربني بالكرباج وكنت بخيلة».. اعترافات أمينة رزق

كونه رسمها «ملاكًا».. سر الهجوم على محفوظ عبد الرحمن بسبب «أم كلثوم»

مقالات الرأي
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
د.أحمد الخميسى
لغة الأدب فى اليوم العالمى للعربية
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل جبار بئس بالحقيقة
المزيد

الثقافة

عزة رياض: حلمى أكمل روايتى «متون الحب» (حوار)

أستاذ أدب فرنسي: «فولتير» تصدى للأفكار الظلامية والمتطرفة

وزيرة الثقافة تُكرم اسم الفنان محمود ياسين بـ«الحلم» على المسرح القومي

‏‎عبدالدايم: اللغة العربية أهمّ مقومات الهوية وأحد عوامل توحيد الأمة