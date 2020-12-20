مواعيد قطارات الصعيد اليوم الأحد

مواعيد قطارات اليوم الأحد



يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء.



موعد قطار رقم 12 اليوم الأحد - مميز

يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات ومنها: سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار

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الأحد 20-12-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، ترتفع عمليات البحث على "جوجل " من قبل المواطنين عن مواعيد القطارات، نظرًا إلى أن القطارات أسهل وأسرع طريقة مواصلات يستخدمها الركاب.ويكشف "الدستور" في التقرير اليومي عن مواعيد القطارات اليوم الأحد 20-12-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، كالتالي:موعد قطار رقم 1143 اليوم الأحد - مميزيبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.موعد قطار رقم 935 اليوم الأحد - مكيفيتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.موعد قطار رقم 1935 اليوم الأحد - مكيفويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.موعد قطار رقم 956 اليوم الأحد - مختلطيتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.موعد قطار رقم 954 اليوم الأحد - مختلطيتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.موعد قطار رقم 966 اليوم الأحد - مختلطيبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.موعد قطار رقم 586 اليوم الأحد - مختلطينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.موعد قطار رقم 948 اليوم الأحد - مختلطيبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.موعد قطار رقم 662 اليوم الأحد - ركابيبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35.موعد قطار رقم 268 اليوم الأحد - ركابيبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل بالمحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.