إصابة محمد الشرنوبي بفيروس كورونا

أعلن الفنان محمد الشرنوبي، مساء اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد.وكتب الشرنوبي، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "عملت مسحة وطلعت إيجابي.. والحمدلله الأعراض خفت واتحسنت جدا".وينتظر محمد الشرنوبي عرض مسلسل "لؤلؤ" الذي تدور أحداثه في 40 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام، ومن إنتاج شركة سينرجي.