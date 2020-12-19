إصابة محمد الشرنوبي بفيروس كورونا
السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:17 م
أعلن الفنان محمد الشرنوبي، مساء اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكتب الشرنوبي، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "عملت مسحة وطلعت إيجابي.. والحمدلله الأعراض خفت واتحسنت جدا".
وينتظر محمد الشرنوبي عرض مسلسل "لؤلؤ" الذي تدور أحداثه في 40 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام، ومن إنتاج شركة سينرجي.
وكتب الشرنوبي، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "عملت مسحة وطلعت إيجابي.. والحمدلله الأعراض خفت واتحسنت جدا".
وينتظر محمد الشرنوبي عرض مسلسل "لؤلؤ" الذي تدور أحداثه في 40 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام، ومن إنتاج شركة سينرجي.