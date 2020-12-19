«الأمومة والطفولة»: فيديوهات «محمد بيحب بسنت» تجارة بالبشر

قال صبري عثمان، رئيس خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن الفيديوهات التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باسم "محمد بيحب بسنت" يوجد بها انتهاك لحقوق الطفل، وتسمى بتجارة البشر، والأمر حاليًا محل تحقيقات للنيابة العامة.وتابع: "قدمنا بلاغ للنائب العام ضد والد الطفل صاحب فيديو حسام الشرقاوي، لأنه يستغل براءة الطفل محمد، ولا يحتويه أو يقوم أخلاقه".