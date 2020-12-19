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محافظات

حبس «عروس بنها» 14 يومًا بتهمة جمعها بين زوجين

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:19 م
عروس بنها
عروس بنها
كتب صلاح حسنى
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قررت نيابة قسم ثان بنها بالقليوبية، السبت، حبس عروس بنها التي اختفت بعد زواجها بـ 14 يومًا 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث تبين زواجها "عرفيًا" من شخص آخر من المنوفية، ووجهت لها النيابة تهمة الجمع بين زوجين.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد حمدي رئيس مباحث قسم ثان بنها، يفيد ببلاغ "ع.ع"، مقيم بمنطقة الموالح بدائرة القسم، بتغيب ابنته نجلاء 18 عامًا، متزوجة من " حسن.م.ع"، منذ 14 يومًا، ولا توجد أي خلافات بينهما، حيث خرجت لشراء مستلزمات ولم تعد.

وقال والد العروس إنه وزوجها حاولا الاتصال بها على هاتفها المحمول، حيث فوجئ الجميع بأنه مغلق منذ خروجها من المنزل.

جرى تشكيل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، لكشف غموض الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث أن الفتاة تدعى (نجلاء.ع.ع)، متزوجة منذ 14 يومًا من حسن.م.ع" وتقيم في منطقة مساكن الموالح ببنها، ويوم الخميس الماضي بلغت زوجها بخروجها لشراء مستلزمات المنزل، لكن فى الحقيقة أنها تربطها علاقة بشاب يدعى يوسف.ع.ح، من أشمون بالمنوفية، واتفقا سويًا على الزواج "عرفيًا"، وتزوجت منه وظلت مقيمة معه لمدة أسبوع.

ونجحت قوة أمنية في القبض على المتهمة وزوجها "عرفيًا" بتهمة الجمع بين زوجين، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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