طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحاني الكيمياء والتاريخ غدًا

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادتي التاريخ والكيمياء في خامس أيام الامتحانات التجريبية الإلكترونية على أجهزة التابلت الخاصة بالطلاب غدا الأحد.وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم، الإحصائيات الختامية لامتحان اليوم الرابع التدريبي (١٩ ديسمبر ٢٠٢٠) للصف الأول الثانوي، وجاءت نسبة الحضور في اليوم الرابع للامتحان التدريبي ٩٤٪ بإجمالي عدد الطلاب ٦٥٣ ألف طالب.وبلغت نسبة حضور الطلاب بمادة الفلسفة ٦١١،٤٩٣ طالب، والفيزياء ٥٥٣،٥٨٢ طالب، والفيزياء (لغة إنجليزية) ٥٦،١٧١ طالب، والفيزياء (لغة فرنسية) = ١،٨٢٦ طالبكما بلغ مجموع الامتحانات التي تم تسليمها بنجاح ١،٢٢٣،٠٧٢ امتحان الكتروني.