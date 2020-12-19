نائب بـ«الشيوخ»: بيان البرلمان الأوروبي قائمة طويلة من الأكاذيب ضد مصر

رفض النائب محمد سعد الشلمة عضو مجلس الشيوخ ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي فيما يخص الأوضاع الحقوقية في مصر، منتقدا المزاعم الأوروبية حول قمع السياسيين والمعارضين والمتظاهرين وغير ذلك من قائمة طويلة من الأكاذيب ضد مصر، معتبرا أنها مسيسة وتستند إلى أوهام.وطالب الشلمة في بيانه اليوم البرلمان الأوروبي بمراجعة قراره الأهوج، واحترام العلاقة الإستراتيجية مع مصر والنظر فيما تقابله القاهرة من تحديات وقدرة نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي على حفظ الأمن والنظام وحماية مصر من الاضطرابات الموجودة في العديد من دول الجوار، مؤكدا أن مصر تتمتع بسيادة القانون على الجميع.وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى بيان مجلس النواب، والذي أبدى اندهاشه من قرار البرلمان الأوروبي ضد مصر وما جاء فيه من افتراء على الإجراءات القضائية المصرية بالباطل واستنادا لمزاعم وخيالات كاذبة.