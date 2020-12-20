عزة رياض: حلمى أكمل روايتى «متون الحب» (حوار)

- في البداية.. ما هو كتابك المفضل؟ ولماذا؟



- أول كتاب شجعك على الكتابة؟



- أقرب بيت شعر إلى قلبك؟



- ماذا عن أغرب موقف تعرضتي فى الوسط الثقافي؟



- من هو أقرب أبطال قصصك إليك؟



-هل تذكرين أول شيء كتبته في حياتك؟.. وما هو؟



- هل هناك شخصية في فيلم مفضله لك؟ ولماذا؟



- هل لك موقف مع كاتب أو فنان كبير تذكره دائمًا؟ ما هو؟



- ما هي القصة التي تحلمين بكتابتها يومًا ما؟



- لو معك تذكرتين سينما من تدعينه من شخصيات تاريخية؟



- هل تؤمنين بالسحر أو الأعمال؟ وهل مررت بموقف شبيه؟



- إذا كتبت قصة من سطر واحد عن الموت كيف ستكون؟



عزة رياض شاعرة وقاصة، صدر لها ديوان «طرح الليل» عام 2017، عن دار «يسطرون»، وديوان «الخروج من الأرض» عام 2018 عن دار الأدهم، كما صدر لها «أشخاص قد تعرفهم» مجموعة قصصية 2019، وديوان «آيل للصمت» 2020 عن دار الأدهم.ترجمت لها قصائد إلى الإسبانية والفرنسية، ولها أعمال تحت الطبع، منها رواية «محكمة النسوان»، رواية «متون الحب»، رواية «عرافة الغار»، ديوان «أشياء قابلة للتمني»، و«رقم خاطئ» مجموعة قصصية.وفي حوارها مع «الدستور»، كشفت عزة رياض عن بداية علاقتها بالقراءة الاحترافية والشعر وتجربتها مع كتابة القصة القصيرة، وإلى نص الحوار:«جمهورية أفلاطون»، حيث يتناول تعريف العدالة في كل مناحي الحياة، ويتم اختيار الأشخاص الأفضل ليكونوا ملوكًا وفلاسفة؛ حيث أنهم استوعبوا المثل الموجودة في علم المثل ليخرجوا الحكمة.كتاب «دراسات نفسية في الفن»، للدكتور مصطفى يوسف.«إن الثورة تولد من رحم الأحزان»، للشاعر نزار قباني.كانت هناك ندوة لمناقشة الكاتبة الروائية السودانية سوزان الكاشف بمعرض الكتاب، وكنت أنا من يقدم هذه الندوة، لظروف قهرية لم تستطع الحضور، وكانت وقتها بلندن، فقمت بالاتصال فيدو كول، وجعلتها حاضرة مع جمهورها، وتمت بنجاح، وناقشوها وكأنها بيننا، وتقبلوا الأمر بشكل طبيعي.أقربهم شخصية جليلة فى قصة «غير جديرة بالذكر» من مجموعتي القصصية «أشخاص قد تعرفهم»، قصتها أنها امرأة مشردة، اختلقت لنفسها حياة، ولكن بالنهاية سقط فوقها أحد أجزاء الكوبري، وأعلنت الأخبار سقوطه دون خسائر.أول شيء كتبته هو قصيدة بعنوان «لا تراني»، كان عمري وقتها 18 عامًا.هناك فيلم أجنبي لا أذكر بطلته، ولكنه كان يحكي عن أنك لا تعاقب على الجريمة مرتين، وكان زوجها قد دبر لها جريمة تظهر فيها أنها اغتالته، وحكم عليها بالسجن وعندما أطلق سراحها قتلته بالفعل.موقف وقت توقيع ديواني الأول، حين وقع لي الشاعر العراقي أمجد سعيد وأعطاني قلمه، ثم عرفت بعدها أن ذلك يدل على إعجابه بما قدمت.حلمي أن أكمل روايتي «متون الحب»، التي أعمل بها منذ 4 سنوات، وهي رواية في العهد الفرعوني.سأدعو الإسكندر المقدوني لحضور حفل السينما.لا أؤمن بالسحر والأعمال رغم مروري بتجربة كانت إحداهن تؤمن به، وتعاملت معى برش ماء وأمور مثل ذلك، حتى أنني ذهبت إليها لأنها أفسدت باب الشقة من تلك المواد التي كانت تلقيها عليه، وطلبت منها أن أشرب ما تلقيه ونخلص علشان الباب باظ، جرت تهرول وتقول «قوية أنت قوية»، وذهبت في نوبة من الضحك.حملنا وزر التفاحةبرغم موت الشجرةقضمة واحدةلم تغتفر.