رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 ديسمبر 2020 الموافق 04 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«حقوق الإرهابي».. منظمات مسيسة يعتمد عليها البرلمان الأوروبي في تقاريره

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:55 م
البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
طباعة
انتهت جلسة البرلمان الأوروبي الجمعة الماضية، بمناقشة ما سماه "وضع حقوق الإنسان في مصر"، وقام بإصدار بعض التوصيات للحكومات الأوروبية حيال هذا الملف.

بيان البرلمان الأوروبي لقي ردود فعل واسعة منددة بما جاء فيه من افتراءات على مصر، حيث رفضه كل من مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء البرلمان بغرفتيه والأحزاب السياسية.

باحثون كشفوا أن الجمعيات الثلاث التي يعتمد الغرب على تقاريرها، تدربت على أساليب في تسييس ملفات حقوق الإنسان في منظمات هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وفريدم هاوس، والمعهدين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية، وهم لا يعترفون بتمكين المرأة والشباب باعتباره حقا من حقوق الإنسان.

وأوضحوا أنهم لا يعتبرون أيضا مكافحة الإرهاب والقضاء عليه وحماية الشعب المصري بوجه عام والكنائس المسيحية على وجه التحديد حقًا من حقوق الإنسان، لا يعتبرون ترميم المعابد اليهودية للمرة الأولى في التاريخ حقًا من حقوق الإنسان، كما لا يعتبرون توفير سكن آدمي لأبناء العشوائيات وتوفير فرص للسكن في جيل جديد من المدن أو مظلة صحية وطبية هي الأكبر في العالم هو حق من حقوق الإنسان، أو القضاء على البطالة وتحقيق أرقام اقتصادية لم تحدث منذ نصف قرن، أو صمود الاقتصاد المصري والمنظومة الصحية المصرية أمام وباء كورونا، بينما كانت إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية تختار علاج الشباب وتترك العواجيز مصابين بكورونا حتى الموت".

وأكدوا أن هذا السجل المصري المشرف والحقيقي في مجالات حقوق الإنسان، يتجاهله الغرب مقابل الدفاع عن حق الإرهابي في العمل السياسي والحزبي وحق الإرهابي في الترشح للانتخابات وحق الإرهابي في العمل دون مقاومة أمنية أو توقيف قضائي، وحق الخارجين عن القانون في توفير مظلة تمويل للإرهاب أو توفير شبكة من الدعم اللوجستي.

واختتم الباحثون أنه حينما تتخذ الدولة المصرية التدابير اللازمة لحماية الإنسان من الإرهاب، يتم صياغة الديباجات الحقوقية ضد مصر كما جرى في جلسة البرلمان الأوروبي، ليكتشف المواطن المصري أن حقوق الإنسان في القواميس الغربية هى حق الإرهابي في العمل الحر دون أن يشتكي المواطن المصري أو تحافظ الحكومة المصرية على حقوق الإنسان المصري في الحياة الكريمة المشتركة دون وجود إرهاب أو ممول أو داعم أو مؤيد للإرهاب على أرض مصر.

موضوعات متعلقة

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة Manpower

الكاتب أحمد رفعت: ضياع مخزون مصر من الذهب لتحرير اليمن «أكذوبة»

توجيه حكومى جديد بشأن «شيشة المقاهى»

بعثة منتخب الشباب تصل مطار قرطاج استعدادا للعودة للقاهرة

الصور

image description

«شارك في نظافة منطقتك» لتجميل شوارع وميادين أسيوط

image description

محافظ أسيوط يناقش مع رئيس هيئة الطرق خطة الصيانة

image description

«كمامات وقفازات».. أبرز إكسسوارات «كريسماس كورونا»

image description

التضامن تطلق المشروع القومي لإنتاج الأطراف الصناعية

image description

غدًا.. بدء انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

3 أسباب وراء قرار «فيفا» توجيه الشكر للجنة الجنايني

الباز يدعو «جيش مصر الإلكتروني» للرد على قرار البرلمان الأوروبي

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة Manpower

بعثة منتخب الشباب تصل مطار القاهرة وتتجه لفندق العزل

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

خطوات الاستعلام عن كود الطالب 2020 - 2021

بكين: النمو الاقتصادي الصيني يعزز البناء المشترك للحزام والطريق

تعرف على خطوات حجز موعد تساهيل 2021

بابا نويل «افتراضي» هذا العام في إسبانيا بسبب كورونا

أيام زمان

«تغني مونولوجات فقط».. لماذا رفض عبدالوهاب التلحين للطفلة فيروز؟

حكاية أول عملية تجميل لفنان مصري

«والدي ضربني بالكرباج وكنت بخيلة».. اعترافات أمينة رزق

كونه رسمها «ملاكًا».. سر الهجوم على محفوظ عبد الرحمن بسبب «أم كلثوم»

مقالات الرأي
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
د.أحمد الخميسى
لغة الأدب فى اليوم العالمى للعربية
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل جبار بئس بالحقيقة
المزيد

الثقافة

أستاذ أدب فرنسي: «فولتير» تصدى للأفكار الظلامية والمتطرفة

وزيرة الثقافة تُكرم اسم الفنان محمود ياسين بـ«الحلم» على المسرح القومي

‏‎عبدالدايم: اللغة العربية أهمّ مقومات الهوية وأحد عوامل توحيد الأمة

ابنة الشاعر حسين السيد: الجزء الثاني من كتاب «عاشق الروح» خلال شهرين