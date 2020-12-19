«حقوق الإرهابي».. منظمات مسيسة يعتمد عليها البرلمان الأوروبي في تقاريره

انتهت جلسة البرلمان الأوروبي الجمعة الماضية، بمناقشة ما سماه "وضع حقوق الإنسان في مصر"، وقام بإصدار بعض التوصيات للحكومات الأوروبية حيال هذا الملف.بيان البرلمان الأوروبي لقي ردود فعل واسعة منددة بما جاء فيه من افتراءات على مصر، حيث رفضه كل من مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء البرلمان بغرفتيه والأحزاب السياسية.باحثون كشفوا أن الجمعيات الثلاث التي يعتمد الغرب على تقاريرها، تدربت على أساليب في تسييس ملفات حقوق الإنسان في منظمات هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وفريدم هاوس، والمعهدين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية، وهم لا يعترفون بتمكين المرأة والشباب باعتباره حقا من حقوق الإنسان.وأوضحوا أنهم لا يعتبرون أيضا مكافحة الإرهاب والقضاء عليه وحماية الشعب المصري بوجه عام والكنائس المسيحية على وجه التحديد حقًا من حقوق الإنسان، لا يعتبرون ترميم المعابد اليهودية للمرة الأولى في التاريخ حقًا من حقوق الإنسان، كما لا يعتبرون توفير سكن آدمي لأبناء العشوائيات وتوفير فرص للسكن في جيل جديد من المدن أو مظلة صحية وطبية هي الأكبر في العالم هو حق من حقوق الإنسان، أو القضاء على البطالة وتحقيق أرقام اقتصادية لم تحدث منذ نصف قرن، أو صمود الاقتصاد المصري والمنظومة الصحية المصرية أمام وباء كورونا، بينما كانت إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية تختار علاج الشباب وتترك العواجيز مصابين بكورونا حتى الموت".وأكدوا أن هذا السجل المصري المشرف والحقيقي في مجالات حقوق الإنسان، يتجاهله الغرب مقابل الدفاع عن حق الإرهابي في العمل السياسي والحزبي وحق الإرهابي في الترشح للانتخابات وحق الإرهابي في العمل دون مقاومة أمنية أو توقيف قضائي، وحق الخارجين عن القانون في توفير مظلة تمويل للإرهاب أو توفير شبكة من الدعم اللوجستي.واختتم الباحثون أنه حينما تتخذ الدولة المصرية التدابير اللازمة لحماية الإنسان من الإرهاب، يتم صياغة الديباجات الحقوقية ضد مصر كما جرى في جلسة البرلمان الأوروبي، ليكتشف المواطن المصري أن حقوق الإنسان في القواميس الغربية هى حق الإرهابي في العمل الحر دون أن يشتكي المواطن المصري أو تحافظ الحكومة المصرية على حقوق الإنسان المصري في الحياة الكريمة المشتركة دون وجود إرهاب أو ممول أو داعم أو مؤيد للإرهاب على أرض مصر.