اسكتلندا تفرض حظر سفر صارمًا مع المملكة المتحدة خلال أعياد الميلاد

أعلنت الوزيرة الأولى الاسكتلندية نيكولا ستيرجن اليوم السبت، فرض "حظر سفر صارما" بين اسكتلندا وبقية المملكة المتحدة خلال فترة أعياد الميلاد.وأوضحت ستيرجن أنه سيتم السماح للتجمعات الصغيرة في الأماكن المفتوحة وفقا لسياسة الفقاعة خلال يوم الميلاد فقط، فيما سيُفرض المستوى الرابع من تدابير الإغلاق على كافة أنحاء اسكتلندا بدءا من يوم الصناديق (26 ديسمبر)، على أن يتم إعادة النظر في القيود المفروضة بعد أسبوعين، حسب صحيفة "هيرالد سكوتلاند".