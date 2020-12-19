جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة رأفت وهيب مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة.ففى أثناء إنهاء تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي استوقف عبدالله أحمد علي السجيري مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب من أصل مصرى، ويحمل جواز سفر أجنبى أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.وبتفتيش حقائب الراكب يدويا تبين وجود 40 شريطا من أقراص "بريجابالين" المخدرة مخبأة بين طيات الملابس.قرر الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب برقم 57 لسنة 2020 وإحالة الراكب والمضبوطات للنيابة المختصة للتحقيق.يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.