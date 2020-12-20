مدير مشروع السياحة البيئية يوضح آلية النهوض بالاستثمار في المحميات الطبيعية

قال محمد عليوة مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة البيئية في مصر، إننا نحتاج للنهوض بآلية الاستثمار في المحميات بتطوير البنية التحتية والأساسية وترويج جيد للمحميات، ووجود طرق ممهدة ووجود آلية تعاقدية تحفظ حقوق البيئة ووجود إجراءات الصون وحفظ المورد الطبيعي.وتابع مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة البيئية في مصر خلال تصريحه لـ«الدستور»، أن الاستثمار في المحميات يستهدف ٨ محميات، وتم البدء في طرح ٤ محميات منهم للاستثمار، وفقا لعدة معايير تم تحديدها، أن تكون محمية ذات طابع سياحي أو استخدام بشري، وقريبة من المواطنين ومزودة بالخدمات.وأوضح أنه يجب أن يستفيد المواطنين من الموارد الطبيعية والاستمتاع بالموارد الثقافية والحفاظ عليها، دون المساس بمواردها.