أستاذ أدب فرنسي: «فولتير» تصدى للأفكار الظلامية والمتطرفة

كشف الدكتور عصام الدين عبدالفتاح، أستاذ اللغويات في الأدب الفرنسي بجامعة حلوان، عن تفاصيل قصة حياة الكاتب والفيلسوف الفرنسي "فولتير" الذي ولد عام 1694 في فرنسا، وعاش في بداية عصر الأنوار، لافتا إلى أن "فولتير" كان رجل عصامي بنى نفسه بنفسه وعلم نفسه بنفسه.وأضاف "عبدالفتاح" خلال لقائه مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أن الكاتب والفيلسوف الفرنسي قولتير يمثل الصورة الكاملة لعصر الأنوار، الذي تصدى للعديد من الأفكار الظلامية والمتطرفة وقيد الحرية والتي تصدى لها جميعا فولتير بالكتابة الأدبية.وأوضح أن شخصية فولتير تمثلت في أنه تصدى للظلم والتعصب الديني الذي كان سائدا في عصره، حتى أنه عمل على مقاومة كل ذلك بالتهكم والسخرية، وهو ما عرضه للسجن، حتى قرر أن ينفي نفسه بنفسه إلى انجلترا بعد كثرة خلافاته في فرنسا.وأشار إلى أن فولتير بعد نفيه إلى فرنسا اعتبر إنجلترا هى بلد التنوير الحقيقي، لما وجده فيها من تعددية دينية، حتى كتب مجموعة من الرسائل يمتدح فيها التنوير في إنجلترا ويتهكم على ما تعانيه الأوضاع في فرنسا، مشيرا إلى أنه أخذ على نفسه عهدا أن يكون مدافعا عن الضعفاء، ويدافع عن التعصب حتى أن الضحايا وجدو فيه خير مدافع عنهم.