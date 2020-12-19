رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 ديسمبر 2020 الموافق 04 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أستاذ أدب فرنسي: «فولتير» تصدى للأفكار الظلامية والمتطرفة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:54 م
فولتير
فولتير
ايهاب مصطفى
طباعة
كشف الدكتور عصام الدين عبدالفتاح، أستاذ اللغويات في الأدب الفرنسي بجامعة حلوان، عن تفاصيل قصة حياة الكاتب والفيلسوف الفرنسي "فولتير" الذي ولد عام 1694 في فرنسا، وعاش في بداية عصر الأنوار، لافتا إلى أن "فولتير" كان رجل عصامي بنى نفسه بنفسه وعلم نفسه بنفسه.

وأضاف "عبدالفتاح" خلال لقائه مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أن الكاتب والفيلسوف الفرنسي قولتير يمثل الصورة الكاملة لعصر الأنوار، الذي تصدى للعديد من الأفكار الظلامية والمتطرفة وقيد الحرية والتي تصدى لها جميعا فولتير بالكتابة الأدبية.

وأوضح أن شخصية فولتير تمثلت في أنه تصدى للظلم والتعصب الديني الذي كان سائدا في عصره، حتى أنه عمل على مقاومة كل ذلك بالتهكم والسخرية، وهو ما عرضه للسجن، حتى قرر أن ينفي نفسه بنفسه إلى انجلترا بعد كثرة خلافاته في فرنسا.

وأشار إلى أن فولتير بعد نفيه إلى فرنسا اعتبر إنجلترا هى بلد التنوير الحقيقي، لما وجده فيها من تعددية دينية، حتى كتب مجموعة من الرسائل يمتدح فيها التنوير في إنجلترا ويتهكم على ما تعانيه الأوضاع في فرنسا، مشيرا إلى أنه أخذ على نفسه عهدا أن يكون مدافعا عن الضعفاء، ويدافع عن التعصب حتى أن الضحايا وجدو فيه خير مدافع عنهم.

موضوعات متعلقة

صحفي إنجليزي يكشف حقيقة رغبة صلاح في الرحيل عن ليفربول

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي عبر موقع studea emis

3 أسباب وراء قرار «فيفا» توجيه الشكر للجنة الجنايني

نص قرار التحفظ على أموال 285 إخوانيا (خاص)

الصور

image description

«شارك في نظافة منطقتك» لتجميل شوارع وميادين أسيوط

image description

محافظ أسيوط يناقش مع رئيس هيئة الطرق خطة الصيانة

image description

«كمامات وقفازات».. أبرز إكسسوارات «كريسماس كورونا»

image description

التضامن تطلق المشروع القومي لإنتاج الأطراف الصناعية

image description

غدًا.. بدء انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

الباز يدعو «جيش مصر الإلكتروني» للرد على قرار البرلمان الأوروبي

3 أسباب وراء قرار «فيفا» توجيه الشكر للجنة الجنايني

محمد الباز: قرار البرلمان الأوروبي تدخل واضح في الشؤون الداخلية المصرية

«المهن الموسيقية» تكشف الحالة الصحية لـ محمد منير

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

بكين: النمو الاقتصادي الصيني يعزز البناء المشترك للحزام والطريق

تعرف على خطوات حجز موعد تساهيل 2021

بابا نويل «افتراضي» هذا العام في إسبانيا بسبب كورونا

مصرع وإصابة 14 شخصًا جراء سقوط حافلة بحفرة في باكستان

أيام زمان

«تغني مونولوجات فقط».. لماذا رفض عبدالوهاب التلحين للطفلة فيروز؟

حكاية أول عملية تجميل لفنان مصري

السعودية والمغرب كلمة السر.. لهذا السبب قررت الأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

«بسبب الزعيم».. محمد جلال عبدالقوى يكشف سبب توبته عن الكتابة السينمائية

مقالات الرأي
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
د.أحمد الخميسى
لغة الأدب فى اليوم العالمى للعربية
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل جبار بئس بالحقيقة
المزيد

الثقافة

‏‎عبدالدايم: اللغة العربية أهمّ مقومات الهوية وأحد عوامل توحيد الأمة

أستاذ أدب فرنسي: «فولتير» تصدى للأفكار الظلامية والمتطرفة

ابنة الشاعر حسين السيد: الجزء الثاني من كتاب «عاشق الروح» خلال شهرين

صفاء النجار: مشايخ السلفية يعيشون في ثراء فاحش ويتحدثون عن الفقر