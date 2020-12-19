«تجار المحمول»: 50% نمو مبيعات الهواتف الذكية «أونلاين» في ظل كورونا

كشف محمد طلعت رئيس شعبة تجار المحمول بالغرف التجارية، عن أن أزمة كورونا المستجد "كوفيد 19" أدت إلى نمو في مبيعات الهواتف الذكية عبر مواقع التجارة الإلكترونية بنسبة 50 % عن ما قبل.وقال "طلعت" لـ"الدستور"، إن هذه الزيادة أدت إلى تحقيق حجم مبيعات جيدة للسوق رغم تطبيق قرار مواعيد غلق المحال التجارية وهذه السياسة ساهمت في استمرار جزء كبير من مبيعات الهواتف الذكية للمصريين "أونلاين" حفاظا على حياتهم وحمايتهم من فيروس كورونا مع استمرار الموجة الثانية لهذه الجائحة.وتوقع رئيس شعبة تجار المحمول أن تنمو مبيعات أجهزة الهواتف الذكية بنسبة 25 % خلال الربع الأخير للعام الجاري رغم أزمة كورونا، مشيرا إلى أن هناك إقبالا من المصريين على الأجهزة الحديثة في ظل الاعتماد على الإنترنت وكثافة استخدام المواقع عبر هذه الأزمة وأيضا التطبيقات الحديثة التي تتم عبر الشبكة افتراضيا.وقال "طلعت" إن أسعار الهواتف الذكية زادت بنسبة تتراوح بين 10 - 20 % منذ تطبيق قرار ضريبة تنمية الموارد على مبيعات أجهزة الهواتف الذكية وأيضا تطبيق ضريبة 5% على إجمالي الفاتورة الاستيرادية للمنتجات الإلكترونية مما أثر سلبيا على المبيعات خلال الربع الثالث في حين استعادت المبيعات عافيتها بداية من شهر أكتوبر الماضي.وتوقع رئيس شعبة تجار المحمول زيادة حركة المبيعات خلال شهري "ديسمبر - يناير" مع حلول أعياد رأس السنة والميلاد وأجاز النصف الأول للعام الدراسي مما سيؤدي إلى إقبال المصريين على شراء المنتجات الإلكترونية وخاصة مع بداية عام 2021.