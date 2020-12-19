رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 ديسمبر 2020 الموافق 04 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«تجار المحمول»: 50% نمو مبيعات الهواتف الذكية «أونلاين» في ظل كورونا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:21 م
محمد طلعت
محمد طلعت
طارق عتمان - دعاء أبو العزم
طباعة
كشف محمد طلعت رئيس شعبة تجار المحمول بالغرف التجارية، عن أن أزمة كورونا المستجد "كوفيد 19" أدت إلى نمو في مبيعات الهواتف الذكية عبر مواقع التجارة الإلكترونية بنسبة 50 % عن ما قبل.

وقال "طلعت" لـ"الدستور"، إن هذه الزيادة أدت إلى تحقيق حجم مبيعات جيدة للسوق رغم تطبيق قرار مواعيد غلق المحال التجارية وهذه السياسة ساهمت في استمرار جزء كبير من مبيعات الهواتف الذكية للمصريين "أونلاين" حفاظا على حياتهم وحمايتهم من فيروس كورونا مع استمرار الموجة الثانية لهذه الجائحة.

وتوقع رئيس شعبة تجار المحمول أن تنمو مبيعات أجهزة الهواتف الذكية بنسبة 25 % خلال الربع الأخير للعام الجاري رغم أزمة كورونا، مشيرا إلى أن هناك إقبالا من المصريين على الأجهزة الحديثة في ظل الاعتماد على الإنترنت وكثافة استخدام المواقع عبر هذه الأزمة وأيضا التطبيقات الحديثة التي تتم عبر الشبكة افتراضيا.

وقال "طلعت" إن أسعار الهواتف الذكية زادت بنسبة تتراوح بين 10 - 20 % منذ تطبيق قرار ضريبة تنمية الموارد على مبيعات أجهزة الهواتف الذكية وأيضا تطبيق ضريبة 5% على إجمالي الفاتورة الاستيرادية للمنتجات الإلكترونية مما أثر سلبيا على المبيعات خلال الربع الثالث في حين استعادت المبيعات عافيتها بداية من شهر أكتوبر الماضي.

وتوقع رئيس شعبة تجار المحمول زيادة حركة المبيعات خلال شهري "ديسمبر - يناير" مع حلول أعياد رأس السنة والميلاد وأجاز النصف الأول للعام الدراسي مما سيؤدي إلى إقبال المصريين على شراء المنتجات الإلكترونية وخاصة مع بداية عام 2021.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

محمد الباز: قرار البرلمان الأوروبي تدخل واضح في الشؤون الداخلية المصرية

بعثة منتخب الشباب تصل مطار قرطاج استعدادا للعودة للقاهرة

خروج قطار «منوف - القاهرة» عن القضبان بالمنوفية (صور)

الباز يدعو «جيش مصر الإلكتروني» للرد على قرار البرلمان الأوروبي

الصور

image description

«شارك في نظافة منطقتك» لتجميل شوارع وميادين أسيوط

image description

محافظ أسيوط يناقش مع رئيس هيئة الطرق خطة الصيانة

image description

«كمامات وقفازات».. أبرز إكسسوارات «كريسماس كورونا»

image description

التضامن تطلق المشروع القومي لإنتاج الأطراف الصناعية

image description

غدًا.. بدء انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

3 أسباب وراء قرار «فيفا» توجيه الشكر للجنة الجنايني

الباز يدعو «جيش مصر الإلكتروني» للرد على قرار البرلمان الأوروبي

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة Manpower

بعثة منتخب الشباب تصل مطار القاهرة وتتجه لفندق العزل

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

خطوات الاستعلام عن كود الطالب 2020 - 2021

بكين: النمو الاقتصادي الصيني يعزز البناء المشترك للحزام والطريق

تعرف على خطوات حجز موعد تساهيل 2021

بابا نويل «افتراضي» هذا العام في إسبانيا بسبب كورونا

أيام زمان

«تغني مونولوجات فقط».. لماذا رفض عبدالوهاب التلحين للطفلة فيروز؟

حكاية أول عملية تجميل لفنان مصري

«والدي ضربني بالكرباج وكنت بخيلة».. اعترافات أمينة رزق

كونه رسمها «ملاكًا».. سر الهجوم على محفوظ عبد الرحمن بسبب «أم كلثوم»

مقالات الرأي
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
د.أحمد الخميسى
لغة الأدب فى اليوم العالمى للعربية
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل جبار بئس بالحقيقة
المزيد

الثقافة

أستاذ أدب فرنسي: «فولتير» تصدى للأفكار الظلامية والمتطرفة

وزيرة الثقافة تُكرم اسم الفنان محمود ياسين بـ«الحلم» على المسرح القومي

‏‎عبدالدايم: اللغة العربية أهمّ مقومات الهوية وأحد عوامل توحيد الأمة

ابنة الشاعر حسين السيد: الجزء الثاني من كتاب «عاشق الروح» خلال شهرين