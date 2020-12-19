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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

السودان تفكك شبكة تعمل مع إثيوبيين للاتجار بالبشر

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:07 م
السلطات الأمنية السودانية
السلطات الأمنية السودانية
محمد عمر
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تمكنت السلطات الأمنية السودانية من تفكيك شبكة إجرامية تعمل على الاتجار وتهريب البشر بعد مداهمة منزل بولاية الخرطوم وتحرير 18 فتاة من إحدى دول الجوار.

وقال العميد ياسر مضوي وقيع الله مدير دائرة مكافحة الجريمة المنظمة والمستحدثة، اليوم السبت، إنه تم تحرير الفتيات المحتجزات من الضحايا وظهر عليهن الإعياء الشديد بسبب الجوع والحرمان من الحرية، فيما تم القبض على أحد المتهمين والذي أرشد عن اثنين آخرين يعملان معه بالتنسيق مع شبكة إجرامية موجودة في إثيوبيا تتكون من 5 متهمين يقومون بتسفير الضحايا الى البلاد مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين (2025) مليون بر إثيوبى.

وأكدت التحقيقات أن المتهم الرئيسي يدير مقهى بأحد الأحياء الراقية بالخرطوم ويستخدمه ساترا لنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ إجراءات بحقه وفق قانون الاتجار بالبشر وإحالته للجهات المختصة.

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