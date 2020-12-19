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الثقافة

ابنة الشاعر حسين السيد: الجزء الثاني من كتاب «عاشق الروح» خلال شهرين

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:40 م
الدكتورة حامدة حسين
الدكتورة حامدة حسين
ايهاب مصطفى
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كشفت الدكتورة حامدة حسين السيد، ابنة الشاعر الراحل حسين السيد، تفاصيل كتابها الجديد "عاشق الروح"، والذي صدر مؤخرا عن الهيئة العامة للكتاب، والذي يتناول قصة حياة الشاعر الراحل حسين السيد وعدد من أعماله الشعرية والغنائية.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أنه بعد مرور 37 سنة على رحيل الشاعر حسين السيد إلا أن أعماله الشعرية والغنائية لا زالت موجودة حتى اليوم، لأنه رحل بعد رحلة حافلة من الإنتاج الشعري والغنائي، مؤكدة أن والدها ترك تراث غنائي تجاوز 1000 أغنية.

وأشارت إلى أن والدها كان له أمنية ورغبة حقيقية في إصدار كتاب يوثق أعماله وقصصه مع كبار الفنانين، حتى أنه كان يمتلك أجندة خاصة يدون فيها يومياته، إلا أنه رحل قبل أن يتمكن من إصدار هذا الكتاب، لذلك وجدت نفسها مطالبة بتحقيق هذا الحلم وتلك الأمنية لوالدها، حتى فكرت في إنتاج هذا الكتاب منذ 4 سنوات.

وأوضحت أن ما صدر من كتاب "عاشق الروح" هو الجزء الأول والذي يتحدث عن السيرة الذاتية للكاتب حسين السيد، ورحلته مع موسيقار الأجيال الفنان محمد عبدالوهاب، لافتة إلى أن بعض الأغاني كتبت مجردة والبعض الأخر منها كتب مصحوبا بقصص كتابتها وقصص غناها.

ونوهت إلى أنها تعمل خلال تلك الفترة على استكمال الجزء الثاني من الكتاب والذي يتطرق إلى الأعمال الوطنية والشعبية للشاعر حسين السيد، مشيرة إلى أنه من المتوقع صدور الجزء الثاني من الكتاب في غضون شهرين من اليوم.

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