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محافظات

«تزوجت عرفيًا من آخر».. مفاجأة فى قضية «عروس القليوبية» المختفية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:50 م
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم السبت، غموض اختفاء عروس بعد زواجها بـ14 يومًا، حيث تبين زواجها "عرفيًا" من شخص آخر من محافظة المنوفية.

وتبين من التحريات، أن الفتاة كانت تربطها علاقة عاطفية بشاب آخر، واتفقا على الزواج، ويوم الاختفاء خرجت بحجة شراء بعض مستلزمات المنزل وذهبت إليه لمقر سكنه فى أشمون بمحافظة المنوفية، وعندما أخطر زوجها والدها حرر بلاغًا بقسم الشرطة، أكد فيه اختفاءها في ظروف غامضة.

كان اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من المقدم أحمد حمدى، رئيس مباحث قسم ثان بنها، يفيد ببلاغ عصام على أحمد، ومقيم بمنطقة الموالح بدائرة القسم، بتغيب نجلته "نجلاء. ع. ع" 18 عامًا، متزوجة من "حسن. م. ع"، منذ 14 يومًا، ولا توجد أي خلافات بينهما، حيث خرجت لشراء مستلزمات ولم تعد.

وأكد والد العروس أنه وزوجها حاولا الاتصال بها على هاتفها المحمول، حيث فوجئ الجميع بأنه مغلق منذ خروجها من المنزل.

جرى تشكيل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، لكشف غموض الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث أن الفتاة تدعى "نجلاء. ع. ع"، متزوجة منذ 14 يومًا، من " حسن. م. ع" وتقيم في منطقة مساكن الموالح ببنها، ويوم الخميس الماضي بلغت زوجها بخروجها لشراء مستلزمات المنزل، ولكن الحقيقة أنها تربطها علاقة بشاب يدعى "يوسف. ع. ح" من أشمون محافظة المنوفية، واتفقا سويا على الزواج "عرفيًا"، وتزوجت منه وظلت مقيمة معه لمدة أسبوع.

ونجحت قوة أمنية في القبض على المتهمة، وزوجها "عرفيًا"، بتهمة الجمع بين زوجين، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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