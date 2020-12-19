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عالم

العراق: الدول المتطورة اتخذت قرارات صعبة لتصحيح الأوضاع

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:37 م
مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
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قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن دول العالم المتطورة اتخذت قرارات صعبة من أجل تصحيح الأوضاع، مشيرا الى أنه سيكون أول المتضررين من الموازنة المالية لعام 2021.

وأضاف الكاظمي- خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية لمناقشة موازنة 2021 أوردتها قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم السبت- "منذ عام 2003 نعاني من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل".

وأشار إلى أن "الأزمة السياسية في العراق مرتبطة بثلاث قضايا، هي السلطة والمال والفساد، ونعمل على معالجة الأزمة من منطلق اقتصادي، وبقرار جريء لتذليل عقبتي الفساد والمال".

وكان مجلس الوزراء العراقي قد أجل التصويت على الموازنة المالية لسنة 2021 إلى يوم غد الأحد، ومن بين القضايا التي أخرت التصويت على قانون الموازنة وإرسالها إلى مجلس النواب، نسبة العجز الكبيرة والعمل على تخفيضها.

ومن بين القضايا التي اعترضت تسريع إقرار الميزانية، انتظار حصول اتفاق بين بغداد وأربيل بشأن المستحقات المالية وتسليم الإيرادات من قبل الإقليم، إلى جانب التوافق السياسي بشأن قانون الموازنة لضمان تمريرها داخل البرلمان.

وتداولت وسائل إعلام عراقية مسودة أولية لموازنة 2021، تضمنت فرض ضرائب على المولات والمحلات التجارية والبنزين.

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