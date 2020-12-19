خطوات الاستعلام عن كود الطالب 2020 - 2021
السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:14 م
شهد محرك البحث العالمي «جوجل» خطوات الاستعلام عن كود الطالب 2020- 2021، من قبل أولياء الأمور وجميع الطلاب، لكي يتمكنوا من الدخول إلى منصة الامتحان لكي يقوم الطلاب بأداء الاختبارات الإلكترونية الخاصة بطلاب الصف الأول والصف الثاني الثانوي، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي، حيث تبدأ الامتحانات طلاب الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي، من يوم 23 يناير 2021.
1 - الذهاب إلى الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم من هنا ( http:studea.emis.gov.eg ).
2 - بدء في إضافة جميع البيانات المطلوبة وإضافة الرقم القومي.
3 - التأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح الخاص بالطالب أو الطالبة.
4 - الضغط على كلمة تسجيل الدخول.
5 - الضغط على كلمة عرض الكود.
6 - ستظهر لك كافة التفاصيل والمعلومات التي تتعلق بالطالب أو الطالبة.
7 - يمكنك الحصول على الكود.
جدير الذكر ان وزارة التربية والتعليم وفرت المنصة الإلكترونية حتى يتمكن الطلاب والطالبات من أداء الاختبارات، وذلك خوفًا على صحة التلاميذ من وباء فيروس كورونا المستجد، وأكدت الوزارة على أنه يتم إجراء ثلاث اختبارات للطلاب، ليتمكن جميع الطلاب والطالبات من أداء الاختبارات حتى يتمكنوا من الحصول على التقييم الذي سوف يحصلون في الفصل الدراسي الأول، لهذا أكدت وزارة التربية والتعليم على أهمية الحصول على كود الطالب أو الطالبة والاحتفاظ به لإمكانية الدخول لأداء الاختبارات.
وتعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والدولة المصرية دائما بتيسر كل الصعب علي المواطنين في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد المعروف اعلاميا بكوفيد19- لتقليل التجمعات بالمؤسسات بجميع اشكالها وايضا سرغع البحث والاستعلام علي ما يتم السؤال عنه في الشارع المصري.
خطوات الاستعلام عن كود الطالبوننشر لمتابعي الدستور خطوات الاستعلام عن كود الطالب تسهيلا عليكم خلال اتباع بعض الخطوات المحددة حتى تتمكن من معرفة كود الطالب:
1 - الذهاب إلى الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم من هنا ( http:studea.emis.gov.eg ).
2 - بدء في إضافة جميع البيانات المطلوبة وإضافة الرقم القومي.
3 - التأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح الخاص بالطالب أو الطالبة.
4 - الضغط على كلمة تسجيل الدخول.
5 - الضغط على كلمة عرض الكود.
6 - ستظهر لك كافة التفاصيل والمعلومات التي تتعلق بالطالب أو الطالبة.
7 - يمكنك الحصول على الكود.
جدير الذكر ان وزارة التربية والتعليم وفرت المنصة الإلكترونية حتى يتمكن الطلاب والطالبات من أداء الاختبارات، وذلك خوفًا على صحة التلاميذ من وباء فيروس كورونا المستجد، وأكدت الوزارة على أنه يتم إجراء ثلاث اختبارات للطلاب، ليتمكن جميع الطلاب والطالبات من أداء الاختبارات حتى يتمكنوا من الحصول على التقييم الذي سوف يحصلون في الفصل الدراسي الأول، لهذا أكدت وزارة التربية والتعليم على أهمية الحصول على كود الطالب أو الطالبة والاحتفاظ به لإمكانية الدخول لأداء الاختبارات.
وتعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والدولة المصرية دائما بتيسر كل الصعب علي المواطنين في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد المعروف اعلاميا بكوفيد19- لتقليل التجمعات بالمؤسسات بجميع اشكالها وايضا سرغع البحث والاستعلام علي ما يتم السؤال عنه في الشارع المصري.
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