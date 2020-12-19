الباز يدعو «جيش مصر الإلكتروني» للرد على قرار البرلمان الأوروبي

دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، جيش مصر الإلكتروني بأن يتوجهوا إلى حسابات وصفحات نواب البرلمان الأوروبي الذين صوتوا لصالح قرار ضد مصر في ملف حقوق الإنسان، ويرسلوا إليهم رسائل تكشف لهم حقيقة الأوضاع في مصر.





وقال في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية النهار، إنه يجب توضيح الحقائق لهؤلاء، لكي يدركوا أنهم ليس لديهم أي معلومات عما يحدث في مصر.





وتابع: "أدعو كل الشباب المؤمن بهذا البلد، والقادر على مخاطبة هؤلاء النواب تحديدا، أن يكتبوا منشورات على صفحاتهم ويشاركوا منشوراتهم مع النواب في البرلمان الأوروبي، لتقولوا لهم اسمعوا صوت آخر من مصر".



