رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 ديسمبر 2020 الموافق 04 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الباز يدعو «جيش مصر الإلكتروني» للرد على قرار البرلمان الأوروبي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:33 م
جريدة الدستور
طباعة
دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، جيش مصر الإلكتروني بأن يتوجهوا إلى حسابات وصفحات نواب البرلمان الأوروبي الذين صوتوا لصالح قرار ضد مصر في ملف حقوق الإنسان، ويرسلوا إليهم رسائل تكشف لهم حقيقة الأوضاع في مصر.

وقال في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية النهار، إنه يجب توضيح الحقائق لهؤلاء، لكي يدركوا أنهم ليس لديهم أي معلومات عما يحدث في مصر.

وتابع: "أدعو كل الشباب المؤمن بهذا البلد، والقادر على مخاطبة هؤلاء النواب تحديدا، أن يكتبوا منشورات على صفحاتهم ويشاركوا منشوراتهم مع النواب في البرلمان الأوروبي، لتقولوا لهم اسمعوا صوت آخر من مصر".


موضوعات متعلقة

الباز يدعو «جيش مصر الإلكتروني» للرد على قرار البرلمان الأوروبي

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2020

خروج قطار «منوف - القاهرة» عن القضبان بالمنوفية (صور)

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي عبر موقع studea emis

الصور

image description

«شارك في نظافة منطقتك» لتجميل شوارع وميادين أسيوط

image description

محافظ أسيوط يناقش مع رئيس هيئة الطرق خطة الصيانة

image description

«كمامات وقفازات».. أبرز إكسسوارات «كريسماس كورونا»

image description

التضامن تطلق المشروع القومي لإنتاج الأطراف الصناعية

image description

غدًا.. بدء انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

الباز يدعو «جيش مصر الإلكتروني» للرد على قرار البرلمان الأوروبي

3 أسباب وراء قرار «فيفا» توجيه الشكر للجنة الجنايني

محمد الباز: قرار البرلمان الأوروبي تدخل واضح في الشؤون الداخلية المصرية

«المهن الموسيقية» تكشف الحالة الصحية لـ محمد منير

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

بكين: النمو الاقتصادي الصيني يعزز البناء المشترك للحزام والطريق

تعرف على خطوات حجز موعد تساهيل 2021

بابا نويل «افتراضي» هذا العام في إسبانيا بسبب كورونا

مصرع وإصابة 14 شخصًا جراء سقوط حافلة بحفرة في باكستان

أيام زمان

«تغني مونولوجات فقط».. لماذا رفض عبدالوهاب التلحين للطفلة فيروز؟

حكاية أول عملية تجميل لفنان مصري

السعودية والمغرب كلمة السر.. لهذا السبب قررت الأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

«بسبب الزعيم».. محمد جلال عبدالقوى يكشف سبب توبته عن الكتابة السينمائية

مقالات الرأي
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
د.أحمد الخميسى
لغة الأدب فى اليوم العالمى للعربية
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل جبار بئس بالحقيقة
المزيد

الثقافة

‏‎عبدالدايم: اللغة العربية أهمّ مقومات الهوية وأحد عوامل توحيد الأمة

أستاذ أدب فرنسي: «فولتير» تصدى للأفكار الظلامية والمتطرفة

ابنة الشاعر حسين السيد: الجزء الثاني من كتاب «عاشق الروح» خلال شهرين

صفاء النجار: مشايخ السلفية يعيشون في ثراء فاحش ويتحدثون عن الفقر