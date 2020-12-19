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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الناشرين العرب يوصي بتنشيط الكتاب الإلكتروني لمواجهة تداعيات كورونا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:32 م
اتحاد الناشرين العرب
اتحاد الناشرين العرب
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أكد مؤتمر اتحاد الناشرين العرب (صناعة المحتوى والتحديات)، إصرار جميع الناشرين المشاركين على مواجهة أزمة العصر وما خلفته جائحة كورونا (كوفيد19) من تداعيات سلبية موصين بتنشيط الكتاب الإلكتروني تزامنا مع الورقي بشرط ضمان حقوق الملكية.

وأكد المؤتمر في توصياته ضرورة إعداد برنامج خاص لدعم وبناء القدرات الخاصة بالناشرين، وذلك من خلال برامج تدريب on line في موضوعات التعامل مع المحتوى بأشكاله الحديثة، والاتفاق مع عدد من الخبراء والمستشارين في هذه المجالات لتقديم دعم مباشر لكل دار نشر على حدة.

وأوصى المؤتمر أن يكون للاتحاد استشاريون في المجال الرقمي، على اطلاع ومعرفة واسعة بسوق النشر الرقمي وتطوراته، وكيفية ضمان وصول هذه التقنية لأعضاء الاتحاد كافة، ولتبيان الطريقة المثلى للاستفادة الناجحة منها، في التواصل منصات النشر الرقمي لبحث آليات التعاون، وتنظيم أنشطة افتراضية مشتركة وأبرزها منصة البيع الكتب صوتية وإلكترونية.

وشدد المشاركون على ضرورة التصدي لعمليات التزوير والقرصنة، وتفعيل أنظمة وقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، وتطوير التشريع الخاص بقوانين الملكية الفكرية، ودراسة القوانين العابرة للحدود.

وأشاروا إلى ضرورة التعاون مع الجهات الرسمية في حل المشكلات المزمنة لصناعة النشر بمبادرات تقوم بها الحكومات على تشجيع وتحفيز القراءة من خلال مشروعات زيادة الوعي بأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية ورفع الرسوم والضرائب على مستلزمات إنتاج الكتاب والتوسع في إنشاء المكتبات العامة، وإتاحة الفرصة للناشرين للتعاون في نشر الكتب المدرسية.

وطالبت التوصيات الحكومات العربية بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية التي تسمح للدول العربية بحجب المواقع المقرصنة التي تعرض الكتب بنظام ( PDF ) 7. القيام بحملة واسعة تستهدف الجهات الرسمية والخاصة، ولا سيما وزارات الثقافة العربية، من أجل دعم الكتاب ودور النشر العربية المتعثرة بسبب تداعيات الجائحة التي ألقت بثقل كبير على كاهل الناشرين.

ودعا المشاركون تلك الجهات إلى تعزيز حملة دعم الناشرين بشكل متواصل للتخفيف من آثار الجائحة التي باتت تهدد مصير كثير من دور النشر، إما بالتوقف عن النشر المؤقت أو بالإغلاق النهائي.

وأكدت التوصيات ضرورة البحث في إطلاق مبادرة ( الإدارة الجماعية للاستفادة من الخبرات والمبادرات العربية والغربية على حد سواء وإنشاء ( مؤشر النشر في الوطن العربي )، ودعم موضوع الإحصائيات والبيانات، وتكليف مؤسسات حكومية أو شبه حكومية لرصد وجمع البيانات الإحصائية التي يمكن توظيفها في إعداد الدراسات حول صناعة النشر.

وشدد المشاركون على ضرورة العمل من أجل إنشاء منصة عربية عالمية موحدة، مشيرين إلى أهمية حث المشرعين على تطوير قوانين النشر، ومنها قوانين المحتوى الإلكتروني، مع ضرورة المحافظة على حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والناشر.

ودعا المشاركون إلى إنشاء شركات توزيع بمساهمة مباشرة من الناشرين والعاملين في المشهد الثقافي، واعتماد الية التوسع الأفقي لتوفير أكبر عدد ممكن من نقاط التوزيع والبيع المباشر في الدول العربية، سعيا لبناء منظومة متكاملة للتوزيع عربية.

وشددوا على أهمية تعزيز دور اتحاد الناشرين العرب، والعمل على وجود تمثيل له في مختلف المبادرات العربية والمحلية الهادفة إلى تشجيع القراءة، داعين لعقد ندوات متخصصة، وحث الخبراء في مختلف مجالات النشر للعمل على زيادة وعي وكفاءة الناشرين، وتوجيههم نحو أساليب حديثة في الإدارة المرنة، وترشيد النفقات، لدعم صمودهم واستمرارهم.

وأكدوا ضرورة بناء علاقات متقدمة مع الشركات التقنية والمنصات الرقمية، محلية وعربية ودولية، لتعزيز فرص التعاون المشترك على ضوء الواقع الذي فرضته الظروف الحالية، ودراسة آليات وسياسات هذا التعاون وما يمكن أن ينتج عنه من أفكار ومنصات جديد.

ولفتت التوصيات إلى أهمية بحث فكرة المعارض الافتراضية، ودراسة واقع ما تم منها فعليا ومدى جدواها في التسويق والتوزيع، وطرح إمكانية إدارتها من جانب الاتحاد أو جهات معينة مع تحيات اللجنة المنظمة المؤتمر الناشرين العرب الخامس 2020 www.arab - na ora.

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