رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 ديسمبر 2020 الموافق 04 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الآن.. حالة الطقس غدًا فى مصر ودرجات الحرارة المتوقعة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:15 م
الطقس
الطقس
حسين العمدة
طباعة
تنشر «الدستور» حالة الطقس غدًا فى مصر وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث يسود الطقس، غدًا، مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحري، وبارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، وسيكون دافئا على جنوب سيناء، ومائلا للدفء على شمال الصعيد، فيما يسود طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا في مصر

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الطقس غدًا، بأنه ستنتشر شبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس البحر المتوسط والبحر الأحمر غدًا في مصر

حالة طقس البحر المتوسط، ستكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة طقس البحر الأحمر، ستكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر


العظمى الصغرى
القاهرة 21 13
الإسكندرية 20 14
وادي النطرون 21 14
طنطا 21 13
شبين الكوم 21 13
دمنهور 21 14
بلطيم 22 14
مطروح 19 13
السلوم 19 11
سيوة 20 11
بورسعيد 21 15
دمياط 21 15
الزقازيق 21 13
المنصورة 20 13
الإسماعيلية 20 11
السويس 21 13
العريش 20 13
رفح 19 14
رأس سدر 22 12
نخل 18 05
نويبع 23 17
طابا 20 13
كاترين 16 04
الطور 24 13
شرم الشيخ 25 17
الغردقة 25 16
مرسى علم 25 15
الفيوم 22 10
بنى سويف 22 10
المنيا 22 08
أسيوط 22 08
سوهاج 23 09
قنا 24 11
الأقصر 25 11
أسوان 26 12
إدفو 26 12
أبوسمبل 25 12
الوادي الجديد 25 11
شلاتين 28 18
أبورماد 27 18
حلايب 26 19
رأس حدربة 27 19.

قد يهمك أيضا:

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 19-12-2020




الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

3 أسباب وراء قرار «فيفا» توجيه الشكر للجنة الجنايني

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2020

الكاتب أحمد رفعت: ضياع مخزون مصر من الذهب لتحرير اليمن «أكذوبة»

محمد الباز عن قرار البرلمان الأوروبى: هناك محاولة للى ذراع مصر

الصور

image description

«شارك في نظافة منطقتك» لتجميل شوارع وميادين أسيوط

image description

محافظ أسيوط يناقش مع رئيس هيئة الطرق خطة الصيانة

image description

«كمامات وقفازات».. أبرز إكسسوارات «كريسماس كورونا»

image description

التضامن تطلق المشروع القومي لإنتاج الأطراف الصناعية

image description

غدًا.. بدء انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

3 أسباب وراء قرار «فيفا» توجيه الشكر للجنة الجنايني

الباز يدعو «جيش مصر الإلكتروني» للرد على قرار البرلمان الأوروبي

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة Manpower

بعثة منتخب الشباب تصل مطار القاهرة وتتجه لفندق العزل

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

خطوات الاستعلام عن كود الطالب 2020 - 2021

بكين: النمو الاقتصادي الصيني يعزز البناء المشترك للحزام والطريق

تعرف على خطوات حجز موعد تساهيل 2021

بابا نويل «افتراضي» هذا العام في إسبانيا بسبب كورونا

أيام زمان

«تغني مونولوجات فقط».. لماذا رفض عبدالوهاب التلحين للطفلة فيروز؟

حكاية أول عملية تجميل لفنان مصري

«والدي ضربني بالكرباج وكنت بخيلة».. اعترافات أمينة رزق

كونه رسمها «ملاكًا».. سر الهجوم على محفوظ عبد الرحمن بسبب «أم كلثوم»

مقالات الرأي
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
د.أحمد الخميسى
لغة الأدب فى اليوم العالمى للعربية
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل جبار بئس بالحقيقة
المزيد

الثقافة

أستاذ أدب فرنسي: «فولتير» تصدى للأفكار الظلامية والمتطرفة

وزيرة الثقافة تُكرم اسم الفنان محمود ياسين بـ«الحلم» على المسرح القومي

‏‎عبدالدايم: اللغة العربية أهمّ مقومات الهوية وأحد عوامل توحيد الأمة

ابنة الشاعر حسين السيد: الجزء الثاني من كتاب «عاشق الروح» خلال شهرين