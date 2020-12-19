الآن.. حالة الطقس غدًا فى مصر ودرجات الحرارة المتوقعة
السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:15 م
حسين العمدةطباعة
تنشر «الدستور» حالة الطقس غدًا فى مصر وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث يسود الطقس، غدًا، مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحري، وبارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، وسيكون دافئا على جنوب سيناء، ومائلا للدفء على شمال الصعيد، فيما يسود طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد.
طقس البحر المتوسط والبحر الأحمر غدًا في مصر
حالة طقس البحر المتوسط، ستكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة طقس البحر الأحمر، ستكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
العظمى الصغرى
القاهرة 21 13
الإسكندرية 20 14
وادي النطرون 21 14
طنطا 21 13
شبين الكوم 21 13
دمنهور 21 14
بلطيم 22 14
مطروح 19 13
السلوم 19 11
سيوة 20 11
بورسعيد 21 15
دمياط 21 15
الزقازيق 21 13
المنصورة 20 13
الإسماعيلية 20 11
السويس 21 13
العريش 20 13
رفح 19 14
رأس سدر 22 12
نخل 18 05
نويبع 23 17
طابا 20 13
كاترين 16 04
الطور 24 13
شرم الشيخ 25 17
الغردقة 25 16
مرسى علم 25 15
الفيوم 22 10
بنى سويف 22 10
المنيا 22 08
أسيوط 22 08
سوهاج 23 09
قنا 24 11
الأقصر 25 11
أسوان 26 12
إدفو 26 12
أبوسمبل 25 12
الوادي الجديد 25 11
شلاتين 28 18
أبورماد 27 18
حلايب 26 19
رأس حدربة 27 19.
حالة الطقس غدًا في مصريتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الطقس غدًا، بأنه ستنتشر شبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
طقس البحر المتوسط والبحر الأحمر غدًا في مصر
حالة طقس البحر المتوسط، ستكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة طقس البحر الأحمر، ستكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 21 13
الإسكندرية 20 14
وادي النطرون 21 14
طنطا 21 13
شبين الكوم 21 13
دمنهور 21 14
بلطيم 22 14
مطروح 19 13
السلوم 19 11
سيوة 20 11
بورسعيد 21 15
دمياط 21 15
الزقازيق 21 13
المنصورة 20 13
الإسماعيلية 20 11
السويس 21 13
العريش 20 13
رفح 19 14
رأس سدر 22 12
نخل 18 05
نويبع 23 17
طابا 20 13
كاترين 16 04
الطور 24 13
شرم الشيخ 25 17
الغردقة 25 16
مرسى علم 25 15
الفيوم 22 10
بنى سويف 22 10
المنيا 22 08
أسيوط 22 08
سوهاج 23 09
قنا 24 11
الأقصر 25 11
أسوان 26 12
إدفو 26 12
أبوسمبل 25 12
الوادي الجديد 25 11
شلاتين 28 18
أبورماد 27 18
حلايب 26 19
رأس حدربة 27 19.
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