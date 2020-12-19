الآن.. حالة الطقس غدًا فى مصر ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس غدًا في مصر

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر





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تنشر «الدستور»وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث يسود الطقس، غدًا، مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحري، وبارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، وسيكون دافئا على جنوب سيناء، ومائلا للدفء على شمال الصعيد، فيما يسود طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد.يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الطقس غدًا، بأنه ستنتشر شبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.طقس البحر المتوسط والبحر الأحمر غدًا في مصرحالة طقس البحر المتوسط، ستكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة طقس البحر الأحمر، ستكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.العظمى الصغرىالقاهرة 21 13الإسكندرية 20 14وادي النطرون 21 14طنطا 21 13شبين الكوم 21 13دمنهور 21 14بلطيم 22 14مطروح 19 13السلوم 19 11سيوة 20 11بورسعيد 21 15دمياط 21 15الزقازيق 21 13المنصورة 20 13الإسماعيلية 20 11السويس 21 13العريش 20 13رفح 19 14رأس سدر 22 12نخل 18 05نويبع 23 17طابا 20 13كاترين 16 04الطور 24 13شرم الشيخ 25 17الغردقة 25 16مرسى علم 25 15الفيوم 22 10بنى سويف 22 10المنيا 22 08أسيوط 22 08سوهاج 23 09قنا 24 11الأقصر 25 11أسوان 26 12إدفو 26 12أبوسمبل 25 12الوادي الجديد 25 11شلاتين 28 18أبورماد 27 18حلايب 26 19رأس حدربة 27 19.