سولاف درويش: قرار البرلمان الأوروبي يتضمن العديد من المغالطات

استنكرت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، القرار الصادر من البرلمان الأوروبي، بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر، مؤكدة رفضها لهذا لقرار ‏جملة وتفصيلًا.وأضافت "درويش"- في بيان لها- أن هذا القرار يتضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، لافتة إلى أن هذا القرار يفتقد للمنهجية والمصداقية، والبرلمان الأوروبي ليس لديه أى مستندات حقيقية، ومن الجهة الرسمية المعترف بها فى مصر التى صرحت بهذه البيانات، وليس هناك ما يثبت ما ورد في التقرير من مزاعم ضد أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.وأوضحت عضو مجلس النواب أن البرلمان الأوروبي يريد أن ينصب نفسه واليًا على مصر وهذا لن يحدث، مشيرة إلى أن هذا القرار يخدم أغراضًا سياسية أخرى يريد منها تشويه صورة مصر بعد الإنجازات التى تحدث على أرض الواقع، ويراه القاصي والداني منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم.وتابعت أن ملف حقوق الإنسان في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية، والغرض من هذا القرار هو التدخل فى شئون مصر الداخلية وهو أمر مرفوض نهائيًا.