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سياسي

كريم مصيلحي: البرلمان الأوروبي يستند على معلومات وتقارير مغايرة للواقع

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:57 م
كريم مصيلحي
كريم مصيلحي
محمد الشريف
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استنكر كريم مصيلحي، الأمين المساعد بالأمانة العامة للمواطنة بحزب حماة الوطن، قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، قائلا: "إنه مغاير تماما للواقع، ومحاولة لفرض سيطرة على مصر فى الوقت الذى لن تقبل فيه مصر بأن وصاية من أحد"، مضيفا أن مصر منذ تولى الرئيس السيسي شهدت تحولا كبيرا فى كافة الملفات وتحسنا كبيرا فى مستوى العلاقات والقضايا وهو ما يغفله البرلمان الأوروبى.

وطالب كريم مصيلحي، بترجمة كافة البيانات الصحفية الصادرة من مؤسسات الدولة والأحزاب والكيانات السياسية الرافضة لقرار البرلمان الأوروبي المغلوط والمتعجرف بأكثر من لغة، بما لا يدع مجالا للشك بأننا نقف خلف القيادة السياسية فى مواجهة كل من يحاول النيل بمصر أو يسعى لإثارة الفوضي بطرق مختلفة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك خطاب موجه من المنظمات الحقوقية بالتعاون مع وزارة الخارجية والبرلمان المصرى لمواجهة التداعيات الخارجية.

وأكد الأمين المساعد بالأمانة العامة للمواطنة بحزب حماة الوطن، أن البرلمان الأوروبي يغفل لحقائق كثيرة تقوم بها القيادة السياسية نحو المواطن المصرى، وتحركها نحو بناء مصر الجديدة، وتحسن مستوى معيشة المواطن المصري في ظل ما ‏تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية مستمرة حتى أثناء مجابهة جائحة ‏كورونا، الذي نعتبره حقا أصيلا من حقوق الإنسان، مضيفا أن بعض الحقوقيين للأسف يختزلون حقوق الإنسان فى القضايا التى تخدم أجندات خاصة بهم فقط من أجل تحقيق مصالحهم.

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