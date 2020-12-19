سوهاج تكتسي بالسواد بعد غرق 4 من أبنائها بالسلوم

شهدت قرية كوم بدار، التابعة لمركز المنشاة جنوب سوهاج، حالة من الحزن عقب وفاة 4 من أبنائها غرقًا بساحل مدينة السلوم بالقرب من الحدود المصرية الغربية، أثناء محاولة هجرة غير شرعية عن طريق مراكب الصيد بساحل البحر المتوسط، حيث أنهى أحدهم الخدمة العسكرية منذ أيام ليقع فريسة فى يد عصابات الهجرة غير الشرعية.ولقى 4 شباب من سوهاج مصرعهم غرقًا على الحدود المصرية الغربية بالقرب من ساحل السلوم أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية، أمس، عن طريق أحد مراكب الصيد وهم: رفيع أ، 19 سنة، حسن.ح 20 عامًا من قرية كوم بدار، وجمال.ع، 23 عامًا من قرية كوم بدار، التابعة لمركز المنشأة، وحسن.م، 14 سنة.وغرق مركب هجرة غير شرعية في البحر المتوسط وعلى متنه مجموعة من المصريين، ما أدى إلى وفاة 7 أشخاص (6 منهم من محافظات الفيوم وسوهاج وواحد من البحيرة).