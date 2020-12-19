رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 ديسمبر 2020 الموافق 04 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سوهاج تكتسي بالسواد بعد غرق 4 من أبنائها بالسلوم

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:44 م
جثة
جثة
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
طباعة
شهدت قرية كوم بدار، التابعة لمركز المنشاة جنوب سوهاج، حالة من الحزن عقب وفاة 4 من أبنائها غرقًا بساحل مدينة السلوم بالقرب من الحدود المصرية الغربية، أثناء محاولة هجرة غير شرعية عن طريق مراكب الصيد بساحل البحر المتوسط، حيث أنهى أحدهم الخدمة العسكرية منذ أيام ليقع فريسة فى يد عصابات الهجرة غير الشرعية.

ولقى 4 شباب من سوهاج مصرعهم غرقًا على الحدود المصرية الغربية بالقرب من ساحل السلوم أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية، أمس، عن طريق أحد مراكب الصيد وهم: رفيع أ، 19 سنة، حسن.ح 20 عامًا من قرية كوم بدار، وجمال.ع، 23 عامًا من قرية كوم بدار، التابعة لمركز المنشأة، وحسن.م، 14 سنة.

وغرق مركب هجرة غير شرعية في البحر المتوسط وعلى متنه مجموعة من المصريين، ما أدى إلى وفاة 7 أشخاص (6 منهم من محافظات الفيوم وسوهاج وواحد من البحيرة).

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

نص قرار التحفظ على أموال 285 إخوانيا (خاص)

الباز يدعو «جيش مصر الإلكتروني» للرد على قرار البرلمان الأوروبي

إلزام أحمد سعد بدفع 270 ألف جنيه نفقة لسمية الخشاب

«المهن الموسيقية» تكشف الحالة الصحية لـ محمد منير

الصور

image description

«شارك في نظافة منطقتك» لتجميل شوارع وميادين أسيوط

image description

محافظ أسيوط يناقش مع رئيس هيئة الطرق خطة الصيانة

image description

«كمامات وقفازات».. أبرز إكسسوارات «كريسماس كورونا»

image description

التضامن تطلق المشروع القومي لإنتاج الأطراف الصناعية

image description

غدًا.. بدء انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

الباز يدعو «جيش مصر الإلكتروني» للرد على قرار البرلمان الأوروبي

3 أسباب وراء قرار «فيفا» توجيه الشكر للجنة الجنايني

محمد الباز: قرار البرلمان الأوروبي تدخل واضح في الشؤون الداخلية المصرية

«المهن الموسيقية» تكشف الحالة الصحية لـ محمد منير

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

بكين: النمو الاقتصادي الصيني يعزز البناء المشترك للحزام والطريق

تعرف على خطوات حجز موعد تساهيل 2021

بابا نويل «افتراضي» هذا العام في إسبانيا بسبب كورونا

مصرع وإصابة 14 شخصًا جراء سقوط حافلة بحفرة في باكستان

أيام زمان

«تغني مونولوجات فقط».. لماذا رفض عبدالوهاب التلحين للطفلة فيروز؟

حكاية أول عملية تجميل لفنان مصري

السعودية والمغرب كلمة السر.. لهذا السبب قررت الأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

«بسبب الزعيم».. محمد جلال عبدالقوى يكشف سبب توبته عن الكتابة السينمائية

مقالات الرأي
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
د.أحمد الخميسى
لغة الأدب فى اليوم العالمى للعربية
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل جبار بئس بالحقيقة
المزيد

الثقافة

‏‎عبدالدايم: اللغة العربية أهمّ مقومات الهوية وأحد عوامل توحيد الأمة

أستاذ أدب فرنسي: «فولتير» تصدى للأفكار الظلامية والمتطرفة

ابنة الشاعر حسين السيد: الجزء الثاني من كتاب «عاشق الروح» خلال شهرين

صفاء النجار: مشايخ السلفية يعيشون في ثراء فاحش ويتحدثون عن الفقر