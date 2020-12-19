صحفي إنجليزي يكشف حقيقة رغبة صلاح في الرحيل عن ليفربول

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، الضوء على التصريحات التي أدلاها الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي خلال حواره مع صحيفة "أس" الإسبانية.





وكانت تصريحات صلاح قد أثارت جدلا كبيرا حول مستقبله مع حامل لقب البريميرليج بعدما ألمح إلى إمكانية رحيله عن الفريق والانتقال إلى فريق آخر سواء برشلونة أو ريال مدريد.





وذكرت شبكة "ذا أتلتيك" الإنجليزية، على لسان الصحفي الموثوق "سيمون هيوز" فإن محمد صلاح لا يفكر مطلقا في الرحيل عن صفوف ليفربول خلال الفترة المقبلة.





وكشف الصحفي الإنجليزي عن اندهاشه الشديد من إجراء محمد صلاح مقابلة صحفية مع صحيفة "أس" وذلك لأنه نادرا ما يجري حوارات صحفية.







