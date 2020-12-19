هل ستُغلق المطاعم والفنادق ليلة رأس السنة؟

قال عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المنشآت الفندقية والسياحية، إن وزارة السياحة أمرت الفنادق والمطاعم بإلغاء احتفالات رأس السنة، مشيرًا إلى أن هذه المرة هي الثالثة التي تصدر فيها الوزارة قرارات بشأن الإغلاق أو الفتح.









وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم السبت، أن الهدف من قرار السياحة بشأن الإغلاق في رأس السنة هو تقليل التجمعات من أجل تقليل الإصابات بفيروس كورونا، خاصة أن السيطرة على التجمعات مع انتشار موجة كورونا الثانية بها صعوبة كبيرة.









ولفت إلى أن الوزارة تقوم بالمرور والتفتيش بصفة مستمرة على المنشآت السياحية والمطاعم والفنادق، حتى أنه تم أخذ إجراءات على مدار الشهر الماضي ضد أكثر من 55 منشأة مخالفة لتعليمات الدولة بالنسبة لتطبيق إجراءات التصدي لفيروس كورونا والتي من أهمها وجود طاقة 50% للأفراد.







