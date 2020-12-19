مصرع شخص أسفل أنقاض عقار وكالة الليمون بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من انتشال جثة شخص، لقى مصرعه أسفل أنقاض عقار وكالة الليمون المنهار بدائرة قسم شرطة الجمرك.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك يفيد بورود بلاغ بسقوط أجزاء من عقار بشارع الست المسيرية خلف شارع وكالة الليمون.على الفور، انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية لمعداتها وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.بالمعاينة والفحص، تبين أن العقار بناء قديم ومكون من 3 طوابق، وأسفر الانهيار عن مصرع شخص يدعى جابر عبده خليل، 51 سنة، تم وضع حواجز حديدية حول العقار حفاظًا على سلامة المارة، وتباشر قوات الحماية المدنية رفع الأنقاض بحثًا عن ضحايا، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.