رئيس «المستودعات العامة»: بدء تطبيق التحول الرقمي مارس المقبل

كشف فتحي ذو الفقار رئيس شركة المستودعات العامة المصرية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، عن البدء في تطبيق التحول الرقمي بالشركة خلال مارس 2021.وأضاف رئيس الشركة لـ"الدستور"، أنه سيتم إنشاء إيداع جمركي بمنطقة البيضة على مساحة 26600 متر مربع بالشراكة مع القابضة بتكلفة 25 مليون جنيه، موضحًا أن حجم الإيرادات خلال العام المالي 2019-2020 بلغ 660 مليون جنيه مقابل 563 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.وأكد ذو الفقار أن حجم الأرباح بلغ 201 مليون جنيه مقابل 166 مليون للعام السابق، لافتًا إلى أن المستهدف تحقيق إيرادات 600 مليون جنيه، وأرباح 200 مليون جنيه خلال 2020-2021.