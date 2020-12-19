أبوشبانة: نفذنا مشروعات بقيمة 2.261 مليار جنيه خلال 2020/2019

كشف المهندس أحمد أبوشبانة الرئيس التنفيذي لشركة النصر للمباني والإنشاءات "إيجيكو إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير"، عن تحقيق الشركة لإنجازات متميزة خلال العام المالي 2019-2020.وأضاف لـ"الدستور"، أن الشركة نجحت في تنفيذ حجم أعمال بقيمة 2.261 مليار جنيه خلال العام المالي 2019-2020، لافتًا إلى أن الشركة ساهمت في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، حيث إن أحدث مشروعات الشركة هي توسعات محطة معالجة الصرف الصحي لمدينة رأس البر بمحافظة دمياط بقيمة 240 مليون جنيه.وأكد أن الشركة نفذت صرفًا صحيًا في مدينة فرشوط بمحافظة قنا بقيمة 650 مليون جنيه.