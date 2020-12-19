صفاء النجار: البعض ينشغل بأشياء ليس لهم علاقة بها وما يحدث هدر للطاقة

قالت الدكتورة صفاء النجار، إنه علينا أن نتفهم أن الغرب له مصلحته في التوسع وأن نتفهم ما يجري الآن من حالة تغيب كامل تحدث، ناتجة من تحول طبيعتنا وانصرافنا عن القيم الأساسية التي عشنا عليها.. ثمة عشوائية نعيش فيها علينا التخلي عنها تمامًا.وأضافت "النجار" خلال فعاليات أولى ندوات صالون الكاتب الثقافي والذي ينظمه حزب مصر بلدي: "ثمة غياب لليقين والإيمان، ثمة انشغال للبعض بأشياء ليس لهم بها أي علاقة، ما يحدث بالضبط هو هدر حقيقي للطاقة".وواصلت: "ثمة نموذج للتجديد نجد أن هناك من يقف أمام ذلك، وبعقلية الرفض دون فهم ضرورات ما نعيش فيه، ونموذج ذلك الخطاب الديني".يذكر أن الصالون تقدمه الشاعرة والقاصة عزة رياض في حضور رئيس الحزب سيف الإسلام عبدالباري.أما عن صفاء النجار فهي روائية وأكاديمية مصرية، صدرت لها أعمال: "البنت التي سرقت طول أخيها" مجموعة قصصية 2004، "استقالة ملك الموت" رواية عن دار شرقيات، ورواية "حسن الختام"، ومجموعة "الحور العين تفصص البسلة"، ومؤخرًا صدرت لها المجموعة القصصية "الدرويشة" عن دار بتانة للنشر.