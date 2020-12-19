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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ارتفاع إصابات كورونا في الجزائر لـ49781

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:25 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
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أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، الدكتور جمال فورار اليوم، عن تسجيل 410 حالات إصابة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة في يوم واحد.

وقال الناطق الجزائري- في مؤتمره الصحفي اليومي- إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 94 ألفًا و781 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2659 حالة وفاة.

وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 62 ألفًا و869 حالة، بعد شفاء 382 حالة خلال يوم واحد، مضيفًا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرًا إلى وجود 48 مصابًا في العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليًا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساءً إلى 5 صباحًا في 34 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

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