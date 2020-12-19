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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

صفاء النجار: قدرات البشر كبيرة.. ودوري الصحفي هو تنمية حس القارئ

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:14 م
صفاء النجار
صفاء النجار
خالد حماد- ايهاب مصطفى
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قالت الدكتورة صفاء النجار إن هناك قواعد أعمل عليها داخل وخارج عملي الأكاديمي، وثمة مسافة لا يمكن تجاوزها بين ما هو شخصي وعام.

وأضافت "النجار" خلال فعاليات أولى ندوات صالون الكاتب الثقافي، والذي ينظمه حزب مصر بلدي: "قدمت أعمالا إبداعية مثل رواية حسن الختام، والمجموعة القصصية الدرويشة، وغيرها، وأكتب المقال دون أن أنسى أنني روائية، فأقدم أحيانًا مقطع من أعمالي الروائية داخل المقال".

وتابعت: "أشتغل على التنوير" سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال"، وهي محاولة لإلقاء الضوء على ما يتم تصديره حول الصعوبات في مناحي الحياة.

وفي الأخير قالت النجار: "قناعاتي وإيماني بأن قدرات البشر كبيرة، ودوري الصحفي هو تنمية القارئ وتنمية نفسي قبلها".

يذكر أن الصالون تقدمه الشاعرة والقاصة عزة رياض في حضور رئيس الحزب سيف الإسلام عبد الباري.

أما عن صفاء النجار فهي روائية وأكاديمية مصرية، صدرت لها أعمال: "البنت التي سرقت طول أخيها" مجموعة قصصية 2004، "استقالة ملك الموت" رواية عن دار شرقيات، ورواية "حسن الختام"، ومجموعة "الحور العين تفصص البسلة"، ومؤخرا صدرت لها المجموعة القصصية "الدرويشة" عن دار بتانة للنشر.

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