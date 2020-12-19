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سياسي

«مي البطران» تنتقد سوء حالة مياه الشرب بالواحات البحرية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:13 م
مي البطران
مي البطران
محمد الشريف
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تقدمت الدكتورة مي البطران عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف دعم مصر، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بسبب سوء حالة مياه الشرب بمدينة الواحات البحرية، والتي تؤثر بالسلب على حياة المواطنين وصحتهم.

وأوضحت «البطران» في تصريح صحفي، أن سبب سوء حالة المياه يعود إلى ارتفاع نسبة الحديد والمنجنيز والأملاح المعدنية، الناتج عن احتياج المنطقة لوحدات تحلية أكبر من الموجودة حاليًا، لتنقية مياه الشرب بالمواصفات المقررة من وزارة الصحة المصرية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن التغاضي عن تكرير وتحلية المياه يهدد حياة أكثر من 45 ألف مواطن يضطرون بشكل يومي لشرب المياه الملوثة، بالإضافة إلى تكرار انقطاع المياه لفترات طويلة في كثير من المناطق، يتعارض مع مقومات "حياة كريمة" التي لطالما سعت القيادة السياسية لتطبيقها على أرض الواقع منذ ثورة 30 يونيو.

وأكدت النائبة، أن منطقة الواحات البحرية تعاني من قلة المستشفيات واقرب مستشفى على بعد ٤٠٠ كيلو متر، مطالبة بتوفير وحدة تحلية إضافية لتنقية مياه الشرب تصلح للاستخدام الآدمي ولمنع تفشي أمراض الكلى والأمراض المصاحبة لتلوث المياه.

واختتمت النائبة طلبها، بضرورة انتهاء أزمة المياه الغير صالحة للشرب لأهالي المنطقة في أسرع وقت، والنظر إلى هذه الفئة بالسياسة التي اتبعتها الدولة وهي توفير مرافق الحياة الأساسية للمواطنين.

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