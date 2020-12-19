المنظمة الدولية تصدر تقريرًا عن إنجازات مصر بشأن حقوق الإنسان خلال 4 سنوات

أصدرت المنظمة الدولية للدراسات القانونية والقضائية والدبلوماسية والأمنية، تقريرا عن الجهود المصرية فى تعزيز ودعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى فى الفترة من 2016 إلى 2020، يأتى ذلك ردا على قرار البرلمان الأوروبي الصادر بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، وتضمن التقرير إنجازات مصر في السنوات الأربع الأخيرة، والتى أظهرت للعالم أجمع أنها تسير بخطوات سريعة على طريق كفالة وتعزيز حقوق الإنسان وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها.وأوضحت المنظمة، أن مصر تسعى جاهدة إلى تنفيذ التزاماتها الدولية فى مجال حقوق الإنسان رغم كل ما تعانيه من تحديات اقتصادية وعمليات إرهابية تهدف إلى عرقلة جهودها المبذولة فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة فى كافة مناحي الحياة، وردًا على إدعاءات البرلمان الأوروبي بخصوص انتقاده لأوضاع حقوق الإنسان في مصر.وأضافت المنظمة فى تقريرها إلى أن الدولة تنظر إلى ملف دعم وحماية حقوق الإنسان كأحد أهم الثوابت الوطنية التى يشكل الالتزام بها أساسًا لمجتمع يقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، ولا تدخر جهدًا فى سبيل تعزيز احترام حقوق الإنسان، وصون كرامته الأساسية، وتوفير السبل والضمانات اللازمة لتمكين المواطن من التمتع بحقوقه المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وترسيخ الممارسة الصحيحة لحقوق الإنسان فى سلوكيات المواطنين، فى إطار من التزام أصيل بنصوص الدستور، والتزامات مصر المقررة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية.وأوضح التقرير الجهود المصرية على المستوى الدولي لتعزيز ودعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التى جعلت الدولة المصرية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على رأس أولوياتها تنفيذا لمطالب الشعب المصري في ثورة 30 يونيو لحل الأزمة الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية والحياتية للمواطن المصري الذي عانى لسنوات طويلة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وجاء تولي رئيس الجمهورية منصبه في يوليو 2014، ليؤكد على رؤية والتزام مصر في هذا الإطار، خاصة مع الإعداد لمشاركة مصر في آلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان الذي يعد أرفع جهاز داخل منظمة الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، وتتناول الآلية المذكورة تقييم شامل لقضايا وملفات حقوق الإنسان بمختلف الدول أعضاء الأمم المتحدة بما في ذلك كافة الحقوق والالتزامات الدولية المرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك من خلال ثلاثة تقارير (التقرير الوطني الذي تعده كل دولة تقرير الأمم المتحدة الذي يشمل آراء اللجان التعاهدية وأصحاب الولايات الخاصة تقرير المنظمات غير الحكومية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالدولة المعنية بالمراجعة وهي في حالة مصر المجلس القومي لحقوق الإنسان)، انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2016.كما تقدمت مصر بالعديد من المبادرات في سياق عمل مجلس حقوق الإنسان، واللجنة الثالثة بالجمعية العامة، ومنظومة الأمم المتحدة بشكل عام، وذلك في إطار السعي لضمان تطوير المنظومة بشكل يأخذ في الاعتبار الرؤى المصرية، ويحقق توازنًا في ذات الوقت في الأجندة الدولية المعنية باحترام حقوق الإنسان لتعكس أهمية القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتدعم قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات المختلفة وفي مقدمتها التحديات التنموية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.وفي هذا السياق، تقدمت مصر بعدد من المبادرات في مجالات أثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان والحق في العمل وإعادة رؤوس الأموال المنهوبة إلى الدول التي خرجت منها هذه الأموال، فضلًا عن التنسيق مع الدول النامية فيما يتعلق بالقضايا المختلفة المرتبطة بالحق في التنمية على غرار الحق في التعليم والحق في الصحة والحق في الغذاء والحد من الفقر.وألقى التقرير الضوء على الجهود المصرية الداخلية لتعزيز ودعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقا من التزام الدولة وفقا لأحكام الدستور بتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، فقد تم تنفيذ حزمة من المشروعات والبرامج، كان من أبرزها أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي في مارس 2015 برنامج تكافل وكرامة، وحصل البرنامج على إشادة البنك الدولي بنجاح المشروع في تحقيق أهدافه بتغطيته لجميع المحافظات؛ إذ وصل إلى 5630 قرية وعزبة ونجعا في 345 مركزًا إداريًا بتلك المحافظات وكان 75٪ منهم من النساء المعيلات بواقع عدد 10 ملايين مواطن مستفيد.