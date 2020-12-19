بعد «النسيج اليدوي».. 5 أشياء يمكن إدراجها بقائمة اليونسكو للثقافة

وترصد خلال السطور التالية 5 أشياء أخرى يمكن إضافتها للقائمة.

- فانوس رمضان

الدور

العنقريب

الكشري

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" يوم الأربعاء الماضي، النسيج اليدوي ضمن مجموعة عناصر جديدة في قائمة التراث الثقافي غير المادي من بينها طبق الكُسكُس وسباق الهجن خلال اجتماعها المنعقد في جاميكا عبر الإنترنت من 14 إلى 19 ديسمبر الجاري، حيث سبق أن تضمنت القائمة من مصر الأراجوز، والنخيل، والتحطيب، والسيرة الهلالية.يعتبر الفانوس أحد العناصر المتوارثة التى تتعلق بالاحتفالات السنوية في مصر، في شهر رمضان الكريم، ويصنع الفانوس من الزجاج الملون والصفيح، ويأتي بأحجام وأشكال مختلفة ويمكن إشعال الشمعة بداخله وبالطبع في كل عام يتطور فيه صناعة الفوانيس ولكن ستظل موروث تقليدي أصيل.- ألوان الموسيقى النوبية والحنةتعد الموسيقى النوبية من الثقافات الأصيلة فهي تتبع نظام خماسي في الإيقاع، بعيدة عن التوجهات الموسيقية المصرية، بالإضافة للرقص النوبي الذي له شكل خاص به فيقف الأشخاص متراصين ويتحركون بمنتهى الدقة في نغمة موسيقية جذابة، بالإضافة للحنة النوبي التى تتميز بها أسوان وحدها بخلاف أيا منتج حنة آخر.يعتبر من أشكال الموسيقى التى ظهرت في مصر بالقرن التاسع عشر، وفيه يتناوب الغناء بين مغن منفرد ومجموعة من المرددين تصحبهم الفرقة الموسيقية وينشد المغني نصًا شعريًا مكتوبًا، باللغة العربية الصفحى أو العامية، ويمكن أن يكون المغني نفسه هو صاحب القصيدة.وهو سرير يُصنع من الخشب وجريد النخل ويستخدم معه شرائح من الجلد لربط السرير ويمثل حرفة من حرف المصريين القدماء والنوبيون، وأصبحت حرفة مهددة بالانقراض بسبب ندرة أشجار النخيل في النوبة الجديدة.يعتبر من الأطباق الشعبية القديمة الأصيلة في مصر، ويعتبر أول من ذكر الكشري هو ابن بطوطة في كتاب في تحفة الأنظارفي غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، ويتكون من المعكرونة، الأرز، العدس، صلصة الطماطم، البصل المقلي، التقلية.