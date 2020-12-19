غلق صيدلية وتحرير 13 محضرًا في حملة بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الصحة بالوادي الجديد، في بيان لها، مساء اليوم، غلق صيدلية وتحرير 13 محضرًا لصيدليات مخالفة في حملة بمراكز المحافظة الإدارية.وتمكنت حملة من إدارة التفتيش الصيدلي من تفتيش 50 صيدلية، وجرى غلق صيدلية وتحرير 13 محضرًا لصيدليات مخالفة بعد ضبط أدوية وعقاقير منتهية الصلاحية وكميات أخرى غير قابلة للبيع.