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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصادر تكشف خطة هيئة تنشيط السياحة لاستعادة الحركة تدريجيًا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:11 م
السياحة
السياحة
رامى حسين
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كشفت مصادر بهيئة تنشيط السياحة، خطة استعادة الحركة تدريجيا، حيث تنقسم إلى جزأين، الأول يضم دول شرق أوروبا باعتبارها الأقل حساسية من السفر وترسل أفواجها منذ بداية استئناف الرحلات في يوليو الماضي، على رأسها أوكرانيا وبيلاروسيا وصربيا ورومانيا وكازاخستان.

وأضافت المصادر في تصريحات، لـ«الدستور»، أن الهيئة تسعى إلى زيادة نصيب مصر من الرحلات المرسلة، وتلقي مقترحات بخصوص تنظيم حملات دعائية مشتركة مع منظمي رحلات هذه الدول.

وأوضحت أن الجزء الثاني من الخطة يضم الأسواق الرئيسية والكبرى المصدرة للحركة السياحية العالمية، وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وتشهد إغلاق حاليا نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وهناك تخوف كبير لدى مواطنيها من فكرة السفر.

وقالت المصادر إنه بالتواصل مع منظمي الرحلات في هذه الدول وجدنا أن هناك حالة من التفاؤل الكبير لديهم، خاصة بعد ظهور لقاح كورونا، وهناك توقعات بعودة الحركة السياحية خلال شهر أبريل المقبل بالتزامن مع أعياد الربيع، لهذا فالوقت الأنسب لإطلاق الحملات الترويجية بداية شهر يناير المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن الحركة السياحية عند عودتها ستكون بمعدلات تدريجية، أي بأعداد متدنية في المرحلة الأولى ثم ستزداد رويدا رويدا.

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