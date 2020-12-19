تعقيم ديوان عام محافظة كفرالشيخ

كثف الديوان العام لمحافظة كفرالشيخ عمليات التعقيم والتطهير بكل الإدارات، فضلًا عن توقيع الكشف الحراري على حالات الاشتباه.كما شددت المحافظة من الإجراءات الاحترازية في ديوانها العام من أجل مواجهة الفيروس.وناشدت مديرية صحة كفرالشيخ المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية من «كُوفيد-19»، والعمل على تقليل الازدحام وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.