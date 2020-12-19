«التوعية والإعلام» يعقد لقاءات عن التامين الصحي الشامل في أسوان

عقد فريق التوعية والإعلام حملة ميدانية ولقاءات بالمواطنين في مناطق كورنيش النيل وغرب أسوان، بحضور الدكتورة آية سليمان مسئول وحدة إرضاء المنتفعين بالهيئة العامة للرعاية الصحية.وتناولت اللقاءات تعريف المواطنين بمنظومة التامين الصحي الشامل وأهميتها للمواطنين، إضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل.وفي السياق، عقد فريق التوعية والإعلام بإدارة إدفو شرق الصحية لقاءات مع المواطنين المقبلين على أعمال القافلة الطبية بقرية العطواني بمركز إدفو.