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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إجراء انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة الوادي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:32 م
جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد
محمد مهدي
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تواصل جامعة الوادي الجديد انتخابات الاتحادات الطلابية وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، حيث يشترط ارتداء الكمامة لدخول لجان الاقتراع.

وأكد أنور عباس مدير عام الإدارة المركزية لرعاية شباب جامعة الوادي الجديد، أن اننخابات اتحادات الطلاب بالكليات الـ6 بدأت في العاشر من ديسمبر، وتنتهي الخميس 20201224 بانتخاب مجلس اتحاد طلاب الجامعة، وسيتم إجراء انتخاباته يوم الخميس 20201224 اعتبارا من الساعة العاشرة صباحٱ بالمدرج الكبير بالدور الثاني بكلية الزراعة بمقر الجامعة الجديد بالكيلو 10.

وأضاف مدير عام الإدارة المركزية، أنه ستبدأ باكر الأحد انتخابات الجولة الأولى على مستوى الكليات من الساعة التاسعة صباحٱ حتى الساعة الثالثة مساء، حيث تجرى الانتخابات على مستوى الفرق الدراسية الأربعة بكلية التربية، وعلى مستوى الفرقة الثانية بكلية الزراعة، أما باقي الفرق الدراسية بالكلية وكذلك باقي الكليات لا يوجد بها انتخابات بالجولة الأولى، حيث إن جميع اللجان لا يوجد بها أكثر من مرشحين وتبدأ عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج فور الانتهاء مباشرة.

وتابع: «يشترط لصحة انتخابات الجولة الأولى أن يتعدى عدد الطلاب الناخبين 50% + ١ في كل فرقة دراسية على حدة، وإن لم يتوافر هذا الشرط يتم عمل إعادة في اليوم التالي من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة مساء للفرقة الدراسية التي لم تتعد هذه النسبة ويشترط لصحتها حضور عدد 20% من الطلاب الناخبين، وإن لم تكتمل هذه النسبة يتم الاختيار بالتعيين عن طريق عميد الكلية.

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